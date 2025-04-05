Чтобы цвела все лето: чем нужно подкормить лаванду

Лаванда может цвести еще обильнее. Обеспечив ей правильный уход и подкормку, можно не только наслаждаться ее красочными цветами и ароматным ароматом, но и использовать ее свойства отпугивать насекомых и привлекать бабочек.

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Чтобы лаванда радовала глаз пышным цветением на протяжении всего лета, следует обратить внимание на использование натуральных удобрений.

Когда высаживать лаванду весной

Начинать уход за лавандой следует с приходом весны. Одной из важнейших процедур является обрезка, способствующая формированию куста и стимулирующая новый рост. Также важно регулярно проводить прополку и снабжать растениям достаточный полив. Внесение удобрений также является неотъемлемой частью ухода, но следует помнить, что лаванда не нуждается в чрезмерной подкормке.

Когда подкармливать лаванду

Для лаванды лучше всего подходят медленно действующие удобрения. Они постепенно высвобождают питательные вещества, снабжая растения необходимыми элементами в течение длительного периода. Это предотвращает перенасыщение почвы и обеспечивает равномерную подкормку.

Яичная скорлупа для лаванды

Одним из популярных и эффективных способов подкормки лаванды является использование яичной скорлупы. Для приготовления удобрения скорлупу заливают крутым кипятком и настаивают в течение недели, периодически помешивая. Готовый настой процеживают и используют для полива лаванды раз в месяц в течение весны и лета.

Почему лаванда не цветет

Еще один отличный рецепт натурального удобрения предполагает использование хлеба, сахара и молока. Эта смесь особенно полезна для летней подкормки лаванды, поскольку способствует обильному цветению и укрепляет корневую систему.

Измельченный хлеб заливают водой в банке, добавляют ложку сахара и настаивают двое суток. Затем процеживают жидкость, разбавляют водой и добавляют молоко. Полученным раствором поливают лаванду каждые две недели, желательно вечером.

Как ускорить рост лаванды

Используя приведенные рецепты, можно обеспечить лаванде необходимые питательные вещества, способствуя ее здоровью и обильному цветению. Натуральные удобрения безопасны для растений и окружающей среды, а также позволяют экономить средства.

OBOZ.UA ранее публиковал советы, чем подкармливать лаванду весной и как это делать правильно.

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