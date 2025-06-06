Чудеса Старого света: 4 места в Европе, где надо побывать хотя бы раз

Европа полна невероятно интересных локаций для путешествий – средневековые замки, античные руины, природные чудеса. Но большинство популярных направлений буквально запружены туристами, а потому неудобны и шумны.

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Поэтому эксперты советуют обратить внимание на локации, о которых знают не во всем мире, а на жемчужины, на которые могут указать только местные жители. Издание Travel off Path назвало четыре таких секретных места в Европе, где стоит побывать хотя бы раз в жизни.

Сатурния, Италия

Сатурния – это идиллический городок в Тоскане, известный своим одноименным спа, где жемчужно-голубые теплые от природы воды спускаются по известняковым террасам. Чтобы расслабиться в этой невероятной красоте нужно заплатить 20-25 евро, в зависимости от даты визита.

И хотя Сатурния расположена в одном из самых посещаемых регионов Италии, здесь значительно тише, чем в популярных Флоренции, Пизе и Сиене. Если вы решитесь посетить этот живописный уголок, обязательно посетите местные рестораны, чтобы попробовать аутентичную итальянскую кухню. А еще прогуляйтесь по старому городу, полюбуйтесь его римскими воротами, датируемыми 2 веком до нашей эры, живописными церквями и средневековой крепостью Рокка Альдобрандеска.

Рупит, Испания

Сказочный городок на берегу реки уютно спрятался в глубине Каталонии, менее чем в 2 часах езды от Барселоны. Рупит усеян старинными домами и церквями, в частности знаковой церковью Святого Мика, которой более 900 лет.

Поскольку город расположен далеко от моря, туристов сюда прибывает совсем не так много, как на более популярные курорты Коста-Бравы. Сюда приезжают, чтобы затеряться в лабиринте мощеных камнем улочек, насладиться вином tinto de verano в семейной таверне и даже немного прогуляться в горах. Не пропустите также Salt de Sallent – смотровую площадку у водопада, предлагающую захватывающую панораму окружающей природы.

Халкия, Греция

Маленький остров в греческом архипелаге Додеканес посреди Эгейского моря предлагает спокойную атмосферу, уютные прибрежные деревни и значительно более аутентичный отдых, чем его популярные кикладские соседи, такие как Санторини и Миконос. Главный городок Халкии Нимборио порадует домиками пастельных оттенков, а бухта Пондамос предложит кристально чистые морские воды. Хотите полюбоваться панорамным видом? Отправляйтесь в заброшенную деревню Хорио.

Большинство туристов посещают Халкию только на день, и этого действительно достаточно, чтобы осмотреть все достопримечательности этого крошечного острова. Но попробуйте остаться здесь с ночевкой и пообщаться с местными, чтобы проникнуться настоящим духом аутентичной Греции. Вдобавок это будет достаточно недорого.

Благай, Босния и Герцеговина

Сонная деревня Благай, расположенная всего в нескольких минутах езды от Мостара, раскинулась на берегах изумрудной реки Буна. Наиболее известна она своим монастырем 16-го века. Другие обязательные для посещения места в Благае включают Врело Буни – кристально чистый источник, который непосредственно впадает в Буну и Благайскую крепость на холме над селом. А еще не забудьте прогуляться по историческому центру и полюбоваться окрашенными в белый цвет зданиями османской эпохи,.

Босния и Герцеговина в целом также известна своей сытной кухней. Поэтому не обойдите и местные ресторанчики, где вам подадут свежевыловленную форель – самую вкусную, которую вы когда-либо пробовали.

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