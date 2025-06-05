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Где самая уникальная дикая природа в мире: куда советуют ехать в Африке

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
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Где самая уникальная дикая природа в мире: куда советуют ехать в Африке

На фоне борьбы с чрезмерным туризмом в Европе, все большую популярность у любителей путешествий приобретает Африка. В прошлом году на континенте наблюдался всплеск путешественников – сюда съехалось около 74 миллионов туристов. Но какие африканские направления больше всего достойны вашего внимания.

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Как пишет издание Express, ссылаясь на данные UN Tourism, прошлогодние показатели туризма в Африке были на 7% больше, чем в 2019 году, и на 12% больше, чем в 2023 году. А в тройку самых посещаемых стран в 2024 году вошли Марокко (17,4 млн), Египет (15,7 млн) и Тунис (10,4 млн).

Впрочем, есть на континенте одна менее популярная, но бесспорно стоящая посещения страна. И это Мадагаскар, который в прошлом году посетило лишь чуть более 126 тысяч гостей.

Где самая уникальная дикая природа в мире: куда советуют ехать в Африке

Расположенный у юго-восточного побережья Африки, он является четвертым по величине островом в мире и вторым по величине островным государством. Мадагаскар может похвастаться великолепным ландшафтом, который сочетает тропические леса, пляжи, коралловые рифы и горные массивы. Это делает его раем для любителей природы и отдыха на свежем воздухе.

Что может вызвать неудобства у туристов, так это недостаточно развитая инфраструктура острова. Однако награда стоит того, чтобы потерпеть определенный дискомфорт. На Мадагаскаре туристы откроют для себя нетронутые национальные парки и смогут понаблюдать за китовыми акулами и горбатыми китами в их естественной среде обитания.

Мадагаскар развил свои собственные уникальные экосистемы и необыкновенную дикую природу с тех пор, как он отделился от африканского континента примерно 160 миллионов лет назад. Примерно 95% рептилий Мадагаскара, 89% его растительности и 92% его млекопитающих являются эндемичными, то есть не встречаются больше нигде на Земле. На острове растет более 11 000 эндемичных видов растений, включая семь видов баобабов.

Где самая уникальная дикая природа в мире: куда советуют ехать в Африке

Более того, это биоразнообразие до сих пор остается изученным не до конца. Так в период с 1999 по 2010 год ученые открыли здесь 615 новых видов, в частности нашли 41 новое млекопитающее и 61 рептилию.

И, конечно, Мадагаскар является домом для удивительных созданий – лемуров. В частности здесь живет Propithecus candidus, прозванный шелковистым сифакой. Местные называют его ангелом леса, ведь этот уникальный вид имеет очень красивый белый мех. Животное входит в перечень самых редких млекопитающих на Земле, а на Мадагаскаре его можно увидеть в естественной среде обитания.

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