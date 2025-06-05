Где самая уникальная дикая природа в мире: куда советуют ехать в Африке

На фоне борьбы с чрезмерным туризмом в Европе, все большую популярность у любителей путешествий приобретает Африка. В прошлом году на континенте наблюдался всплеск путешественников – сюда съехалось около 74 миллионов туристов. Но какие африканские направления больше всего достойны вашего внимания.

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Как пишет издание Express, ссылаясь на данные UN Tourism, прошлогодние показатели туризма в Африке были на 7% больше, чем в 2019 году, и на 12% больше, чем в 2023 году. А в тройку самых посещаемых стран в 2024 году вошли Марокко (17,4 млн), Египет (15,7 млн) и Тунис (10,4 млн).

Впрочем, есть на континенте одна менее популярная, но бесспорно стоящая посещения страна. И это Мадагаскар, который в прошлом году посетило лишь чуть более 126 тысяч гостей.

Расположенный у юго-восточного побережья Африки, он является четвертым по величине островом в мире и вторым по величине островным государством. Мадагаскар может похвастаться великолепным ландшафтом, который сочетает тропические леса, пляжи, коралловые рифы и горные массивы. Это делает его раем для любителей природы и отдыха на свежем воздухе.

Что может вызвать неудобства у туристов, так это недостаточно развитая инфраструктура острова. Однако награда стоит того, чтобы потерпеть определенный дискомфорт. На Мадагаскаре туристы откроют для себя нетронутые национальные парки и смогут понаблюдать за китовыми акулами и горбатыми китами в их естественной среде обитания.

Мадагаскар развил свои собственные уникальные экосистемы и необыкновенную дикую природу с тех пор, как он отделился от африканского континента примерно 160 миллионов лет назад. Примерно 95% рептилий Мадагаскара, 89% его растительности и 92% его млекопитающих являются эндемичными, то есть не встречаются больше нигде на Земле. На острове растет более 11 000 эндемичных видов растений, включая семь видов баобабов.

Более того, это биоразнообразие до сих пор остается изученным не до конца. Так в период с 1999 по 2010 год ученые открыли здесь 615 новых видов, в частности нашли 41 новое млекопитающее и 61 рептилию.

И, конечно, Мадагаскар является домом для удивительных созданий – лемуров. В частности здесь живет Propithecus candidus, прозванный шелковистым сифакой. Местные называют его ангелом леса, ведь этот уникальный вид имеет очень красивый белый мех. Животное входит в перечень самых редких млекопитающих на Земле, а на Мадагаскаре его можно увидеть в естественной среде обитания.

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