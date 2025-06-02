Дешевая Испания: названо лучшее направление для отпуска

Солнечная Испания – одна из самых популярных стран Европы для летнего отдыха. Соответственно, и одна из самых дорогих, ведь с таким спросом цены на основных туристических направлениях растут неотвратимо.

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Но можно ли отдохнуть на испанских курортах бюджетно? Издание Travel off Path утверждает, что да, если выбирать не самые очевидные туристические локации. То есть Барселону и Ибицу экономным путешественникам лучше не рассматривать.

Зато самым дешевым местом для отдыха, по данным исследования TravelSupermarket, стал относительно неизвестный прибрежный город. Окруженная золотыми пляжами, белыми склонами и огромными виноградниками, менее известная Манильва на побережье Коста-дель-Соль была признана самым дешевым летним направлением в Испании. Здесь вас точно не встретят протесты местных жителей, которые захотят сообщить, что вы здесь нежелательны.

Манильва может похвастаться живописными винодельнями, полями для гольфа мирового класса и 16 различными пляжами. Она буквально полна приятных сюрпризов.

Независимо от того, как вы спланируете свой маршрут, у вас всегда будет впечатляющий фон в виде традиционных белых домиков, расположенных на склонах. А еще вид на ярко-синие морские воды. Кстати, некоторые из этих домиков доступны для аренды через сервисы вроде Airbnb.

Как и большая часть Испании, Манильва пропитана историей и предлагает интересные для посещения локации. Так обязательно загляните в замок 18-го века Castillo de la Duquesa. А еще в Baños de la Hedionda – римскую купальню, которой уже 2000 лет, и которой вы все еще можете наслаждаться сегодня в летнюю жару.

Кроме того, Манильва предлагает замечательные испанские вина. Выехав в сельскую местность, вы непременно найдете уютную винодельню, где вас с радостью угостят местными напитками. Здешние жители поколениями выращивают здесь виноград москатель, который используют для изготовления изюма и сладких вин. А некоторые производители возрождают традицию сухих белых вин. При этом бутылка такого замечательного напитка обойдется дешевле, чем аналогичный напиток где-то во Франции или Италии. А в придачу вас угостят вкусными испанскими тапас.

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