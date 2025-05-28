Когда следует ехать в Южную Африку: туристам назвали лучшее время

Одним из самых популярных направлений для путешествий в Африке в последнее время стала Южноафриканская Республика. От динамичного Кейптауна и космополитического Йоханнесбурга до потрясающих просторов дикой природы, таких как Калахари и Драконовые горы, страна может предложить туристам огромную широту впечатлений.

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Однако такое разнообразие – природное и культурное – также означает, что лучшее время для посещения будет зависеть от того, чем вы хотите заняться, когда приедете туда. И сориентироваться здесь поможет издание Lonely Planet.

В целом климат в Южной Африке теплее на севере и прохладнее на юге. А на побережьях он более влажный, чем на возвышенности, которая составляет большую часть страны. Обычно берег Индийского океана предлагает более тропические условия, в то время как погода на побережье Атлантического океана мягче, хотя и здесь могут случаться как холодные туманы, так и раскаленные ветра.

Кейптаун и Западнокапская провинция ЮАР уникальны, потому что сезон дождей там приходится на зиму, которая здесь длится с июня по август. В остальной части страны дожди идут в летний сезон – с ноября по март. Но ливни нечасто бывают действительно длительными.

Однако большинство посетителей больше всего интересуются ярким календарем фестивалей и ежегодными миграциями и сезонами размножения различных популяций диких животных страны. И вот все, что вам нужно знать о выборе лучшего времени для вашего южноафриканского приключения.

Ноябрь-март – сезон фестивалей и пик цен

С ноября по март в Южной Африке продолжается лето с температурой до 32 °C днем и часто с довольно большой влажностью. Если вы хотите посетить страну в пиковый сезон, важно заранее спланировать путешествие. Размещение в прибрежных районах и национальных парках часто бронируется за несколько месяцев вперед, а в популярных местах отдыха цены на размещение возрастают на 50% и более.

Также на этот сезон приходится большинство фестивалей и культурных мероприятий. Так AFROPUNK, масштабный международный многодневный музыкальный фестиваль, который привлекает артистов со всего мира, стартует в декабре. Ежегодно 2 января проводится Кейптаунский карнавал менестрелей (местные называют его Kaapse Klopse) – это зажигательный уличный парад, основанный в середине 1800-х годов и исторически связанный с преодолением апартеида и рабства в Южной Африке.

Кейптаунский фестиваль гордости (прайд) проводится в конце февраля или в начале марта, за ним следует Cape Town Cycle Tour, который собирает любителей велоспорта со всего мира. В марте также проходит Klein Karoo Nasionale Kunstefees, один из крупнейших фестивалей искусств в Южной Африке, который проводится в Оудсхорне, Западнокапская провинция. Это время года также является удачным временем для прогулок и пляжного отдыха в этой провинции.

Апрель, май, сентябрь и октябрь – более низкие цены и рай для фанатов природы

В межсезонье Южную Африку посещает меньше людей, однако все же проводится несколько важных фестивалей, включая апрельский музыкальный фестиваль Splashy Fen в Дурбане. Главной приманкой осенью (апрель-май) является наблюдение за дикой природой, поскольку конец сухой летней погоды выводит диких животных на открытые пространства. Например, у антилоп-импал наступает сезон размножения. И любители природы могут наблюдать зрелищные бои рогатых самцов за самок.

Весенние месяцы сентябрь и октябрь дают лучшие шансы полюбоваться китами в местности Херманус. Сезон полевых цветов достигает пика в конце августа на севере и в начале сентября на юге, но цветение может начаться с июля в зависимости от количества дождей. Если не слишком жарко, то буйство природы продолжается вплоть до октября.

Июнь-август – лучшее время для бюджетных путешественников

Южноафриканская зима, которая длится с июня по август, приносит более низкие цены (за исключением цен на сафари) и, соответственно, меньшую загруженность туристами. Хотя погода все еще солнечная и, как для европейцев, достаточно теплая.

В менее населенных людьми частях страны зимы намного суше, и здесь складываются условия, идеальные для сафари. Однако будьте готовы к прохладным ночам и холодным утрам. А просыпаться придется на рассвете. Лучшие зимние фестивали включают Национальный фестиваль искусств (июнь) в Восточнокапской провинции и 10-дневный фестиваль устриц в Найсни в июне или июле.

Зимние месяцы – пора посещения заповедников

Дождь может стать препятствием для ваших путешествий, если вы планируете отправиться на сафари. Однако заповедники на севере страны, такие как Национальный парк Крюгера, предлагают комфортные условия с мая по сентябрь во время южноафриканской зимы. Природа в это время не такая пышная, как весной и летом, но это же делает более заметными диких животных в среде их обитания.

Холодные зимние ночи также означают, что вам меньше будут докучать комары. Но позаботьтесь о теплой одежде. Для сафари в Западнокапской провинции южноафриканские летние месяцы более удачные из-за сухой погоды, но они совпадают с оживленным периодом Рождества и летними школьными каникулами.

Сентябрь-октябрь – пик наблюдений за китами

Хотя китов и дельфинов можно увидеть круглый год у южного и восточного побережья Южной Африки, сентябрь и октябрь являются пиковыми месяцами для наблюдения за китообразными. С июня по ноябрь южными и горбатыми китами, которые мигрируют из Антарктиды для размножения в более теплых водах у берегов Мозамбика и Мадагаскара. С мая по июнь также наблюдается массовая миграция сардин, которая привлекает китов, дельфинов, акул и морских птиц (Дурбан – прекрасная база для наблюдения за этим зрелищем).

Хотя вы увидите больше всего с лодки для наблюдения за китами, киты часто подходят достаточно близко к берегу, чтобы их можно было заметить с суши. Это особенно актуально вблизи города Херманус, который Всемирный фонд дикой природы считает одним из лучших мест для наблюдения за китами в мире. Здесь этих величественных морских животных можно увидеть уже в апреле. Гкеберха (ранее Порт-Элизабет) в Восточнокапской провинции известна как мировая столица дельфинов-афалин, и их стаи часто можно увидеть в период с января по июнь.

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