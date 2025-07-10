'Чудо-человек': вышел тизер нового сериала Marvel

Студия Marvel продолжает расширять свою кинематографическую вселенную. И уже в этом году к списку супергероев, которые появляются в телевизионных и кинопроектах компании, присоединится Саймон Уильямс, также известный как Чудо-человек.

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Небольшой тизер сольного сериала, посвященного супергерою, вошел в обзорный ролик премьер стриминга Disney+. Отдельно этот фрагмент был опубликован в аккаунте Cosmic Marvel в соцсети Х (бывший Twitter).

В тизере звезда сериала "Хранители" Яхья Абдул-Матин II примеряет на себя роль Саймона Уильямса. Этот представитель актерского цеха внезапно обнаруживает у себя серьезные сверхспособности.

Кадры, которые представил Disney+ являются первым реальным взглядом на игровое шоу, которое должно выйти в декабре этого года. В тизер вошли фрагменты, где Чудо-человек преодолевает трудности с помощью суперсилы – разбивает стол и криком разрушает здание. Также в ролике можно увидеть разговор супергероя с Тревором Слеттери, которого снова играет сэр Бен Кингсли. Этот персонаж уже появлялся в фильмах "Железный человек 3" и "Шанг-Чи и Легенда десяти колец".

Над сериалом работает режиссер сольника "Шанг-Чи" Дестин Дэниел Креттон. Сериал станет следующим крупным телевизионным шоу Marvel после "Железного сердца" и будет состоять из восьми эпизодов.

По данным Marvel, "Чудо-человек" попадет под баннер Marvel Spotlight. Это означает, что история будет существовать сама по себе и не будет слишком зависеть от большой вселенной Marvel.

По сюжету комиксов Саймон Уильямс получает свои силы от Барона Земо и присоединяется к команде Мстителей. Он предлагает им свою огромную физическую силу, обостренные чувства, быстрые рефлексы и способность быстро исцеляться. Как мы видим из тизера, сначала эти возможности принесут персонажу много боли. Кадры ясно показывают, что Саймону трудно контролировать то, что с ним происходит. Разница между сериалом и комиксами будет заключаться в том, что в рисованной истории Чудо-человек становится актером после того, как получает сверхспособности, а в сериале он уже будет иметь актерскую профессию, прежде чем попасть в водоворот удивительных событий.

Кроме Абдул-Матина II и Кингсли, в сериале также появятся Эд Харрис и Деметриус Гросс. Также зрители увидят Лорен Глейзер, Джоша Гада, Байрона Бауэрса, Бешира Сильвена и Мэнни МакКорд в неназванных пока ролях. По мнению поклонников Marvel, если сериал будет иметь успех, Чудо-человек может появиться и в более поздних проектах студии и стать важной фигурой в ее киновселенной.

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