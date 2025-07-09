'Уэнздей': вышел полный трейлер второго сезона

До выхода первых серий нового сезона комедийного хоррора Netflix "Уэндзей" осталось меньше месяца. И стриминг наконец представил фанатам сериала полноценный его трейлер.

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Ролик был опубликован на всех социальных платформах Netflix. На канале Netflix Ukraine он вышел с украинскими субтитрами.

Трейлер наконец-то рассказывает кое-что о сюжете второго сезона. В нем мы увидим, как Уэнздей Аддамс (Дженна Ортега) вернется на новый учебный год в академию "Невермор" в статусе звезды. Однако насладиться славой она не может. В частности, из-за видений, которые подсказывают ей, что ее близкая подруга и соседка по комнате Энид Синклер (Эмма Майерс) в опасности. Причем виновата в этом сама Уэнздей. Помочь ей избежать будущей трагедии берется мать – Мортиша Аддамс (Кэтрин Зета-Джонс).

"Уэнздей определенно придется выстраивать множество отношений во втором сезоне, в первую очередь с матерью и Энид", – об этом блогу Tudum рассказал один из создателей сериала Майлз Миллар. По его словам, героиня обнаружит, что эти отношения бывают коварными и непростыми. "Мы очень хотели найти для Уэнздей новые препятствия. Она думает, что все под контролем, но обнаруживает, что человеческое общение не так просто, как ей казалось", – добавил Миллар.

Испытанием станут и собственные экстрасенсорные способности юной Аддамс. Хотя она оттачивала их на протяжении всех летних каникул, авторы шоу предупреждают: они будут давать сбои и вводить героиню в заблуждение. Хотя сама она будет убеждена в своей правоте.

Трейлер также наконец демонстрирует, какая именно роль досталась в сериале "Уэнздей" Стиву Бушеми. Легендарный актер воплотит нового директора академии "Невермор" Барри Дорта. Он сменит на этом посту Мэрилин Торнхилл, которую играла Гвендолин Кристи.

В новом сезоне мы также увидим брата Уэнздей – юного Пагсли. Его играет Айзек Ордоньес. Парень присоединится к своей сестре в учебе. А еще шоу познакомит фанатов с бабушкой семьи Аддамс и матерью Мортиши – Хестер Фрамп. Эта роль досталась Джоанне Ламли. Так что на этот раз вся семья соберется вместе, чтобы преодолеть непреодолимое.

Первая часть второго сезона сериала "Уэнздей" выйдет на Netflix 6 августа. Вторая станет доступной 3 сентября.

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