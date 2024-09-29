'Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов': о чем новый сериал и почему он точно достоин внимания

В сентябре 2022 года на Netflix вышел мини-сериал "Чудовище: История Джеффри Дамера", рассказывавший об убийце-каннибале. Шоу моментально стало хитом платформы и заложило основу новой антологии.

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В этот раз гений сериалов Райан Мерфи вместе с Иэном Бренанном решил рассказать несколько громких историй об убийцах, за которыми в свое время следила вся Америка. И которые сильн повлияли на общество. Следующими в этом списке стали два брата, которые жестоко расправились со своими родителями. Сериал "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов" с 19 сентября уже доступен на платформе.

О чем рассказывает сериал

В августе 1989 года в одном из роскошных домов в Беверли-Хиллз нашли застреленными супругов Хосе и Китти Менендесов. Расследование вывело полицейских на след сыновей убитых – Лайла и Эрика. Во время суда парни выступали з позиций, что подвергались насилию со стороны родителей и это толкнуло их на преступление. Однако прокуратура настаивала на корыстных мотивах убийства. В результате братья были приговорены к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

Кто сыграл в сериале "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов"

Хавьер Бардем – Хосе Менендес

Испанский актер впервые в жизни согласился поучаствовать в проекте, даже не прочитав сценария. Ему досталась роль патриарха семьи – богатого, влиятельного и жестокого босса из сферы музыкальной индустрии.

Хлоя Севиньи – Мэри Луиз "Китти" Менендес

Актриса услышала о своей будущей героине от шоуранера Райана Мерфи и сразу приняла этот вызов. Она играет разочарованную жизнью и злую на весь мир мать семейства.

Николас Чавес – Лайл Менендес

Актер признался, что во время работы над сериалом испытывал большую эмпатию к своему герою. Даже несмотря на то, что он сделал.

Купер Кох – Эрик Менендес

Чтобы вжиться в свою непростую роль, Кох часто ставил себя на место героя. Он пытался понять все, что могло твориться в его душе.

Натан Лейн – Доминик Данн

Журналист-расследователь Доминик Данн освещал ход громкого процесса для журнала Vanity Fair. Он несколько лет не бросал эту тему и написал несколько больших статей. Мерфи искал на его роль актера, который сможет сочетать драматический образ с комедийным талантом.

Ари Грейнор – Лесли Абрамсон

К моменту начала суда над братьями Менендес, Абрамсон была уже суперзвездой адвокатуры. Она чуть не убедила присяжных, что убийство было непреднамеренным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что уже анонсирована третья часть антологии "Чудовища" и назван звездный актер, который сыграет главную роль.

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