Дату выбрали неслучайно: когда отмечают Хэллоуин

Любители мистики и ужасов с нетерпением ждут конца октября, когда отмечается самый страшный праздник года – Хэллоуин. В этот день принято переодеваться в костюмы (не обязательно страшные) и изо всех сил веселиться.

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OBOZ.UA рассказывает, когда отмечают Хэллоуин. И какие традиции с ним связаны в Украине и мире.

Когда отмечают Хэллоуин

Дата праздника год от года не меняется – он приходится на 31 октября. И предшествует католическому Дню всех святых, таким образом сочетая языческую традицию прихода зимы с чествованием христианских деятелей.

По верованиям древних кельтов в этот день начиналось темное время года, которое длилось до начала мая. В это время риск умереть от холода и голода возрастал. Поэтому люди старались задобрить духов, чтобы они не забирали их.

Происхождение праздника

Во всех европейских языческих культурах на конец октября и ноябрь приходилось празднование начала зимы. Наиболее известным на сегодняшний день является кельтский Самайн, именно его считают основой Хэллоуина. В этот день официально завершали сезон уборки урожая, благодарили природу за ее дары и просили послать не очень суровую зиму.

Также считается, что в этот день барьер между миром живых и миром мертвых делается тонким и духи оказываются на земле. Тех, кого они встретят и узнают, могут унести с собой. Вот почему в этот день важно не походить на себя.

Традиции Хэллоуина

Главной традицией праздника является переодевание. Наряжаться можно уже с самого утра, а все основное веселье должно приходиться на темное время суток.

В США выходцы из Ирландии ввели обычай отправлять переодетых детей за угощениями. Он чем-то напоминает украинские рождественские колядки. Тем, кто посещает дом в этот день, следует дарить сладости. Древние кельты угощали друг друга яблоками и орехами с пожеланиями легкой зимы.

Сейчас особого меню у праздника нет. Кроме, разве что конфет на угощение. Но древние ирландцы готовили на Самайн колканон – блюдо из капусты и вареных корнеплодов. Также пекли пирог из яблок нового урожая.

Характерный атрибут праздника – это фонарь, вырезанный из тыквы. Чаще всего он изображает страшное лицо. Его связывают с легендой о Джеке – скупом мужчине, который после смерти не попал в рай. Поскольку в ад ему не хотелось, он решил обмануть дьявола. Оставшись на земле, где ему не место, Джек скитается в темноте с самодельным фонарем, внутри которого тлеет уголек.

Современной традицией праздника стало проведение вечеринок в стиле хоррор. Повсюду показывают страшные фильмы, самые популярные костюмы олицетворяют вампиров, ведьм и другую нечисть. Хотя, конечно, ими не ограничиваются.

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