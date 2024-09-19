Когда отмечают День Земли и в чем его исключительная роль

В мире есть множество интересных и уникальных международных праздников. Некоторые из них носят шутливый характер, а некоторые наоборот, призваны решать глобальные проблемы.

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Сегодня вопросы экологии становятся все более актуальными, поэтому особое значение приобрел праздник под названием День Земли. О том, когда его отмечают и про другие детали, читайте в материале OBOZ.UA.

Дата празднования Дня Земли

В календарях можно найти 2 дня Земли. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность и ежегодно отмечается в День весеннего равноденствия, 20 марта. А второй называют Днем Матери-Земли. Он создан, чтобы поднимать экологические вопросы и празднуется 22 апреля.

Значение Дня Матери-Земли

День Земли призван обратить внимание на проблемы, касающиеся сохранения окружающей среды, и напомнить о необходимости ответственного отношения к природным ресурсам. Он объединяет людей со всего мира в совместных усилиях по защите планеты.

Этот праздник уникален, ведь он не только подчеркивает важность экологических проблем, но и побуждает людей к активным действиям. Во многих странах проводятся массовые мероприятия, целью которых является озеленение городов, очистка рек, парков и лесов от мусора, а также образовательные программы и конференции по экологии. Кроме того, во многих городах останавливают движение автомобилей на оживленных улицах, чтобы уменьшить вредные выбросы.

История возникновения Дня Матери-Земли

Основателем праздника считается американский общественный деятель Джон Мортон. В 1840-х годах он начал кампанию, направленную на посадку деревьев и кустов, стремясь привлечь внимание людей к важности сохранения и бережного отношения к окружающей среде. Мортон организовал мероприятие, на котором участники высаживали деревья, а те, кто посадил больше всего, получали призы.

Эта идея настолько увлекла своего автора, что став секретарем штата Небраска в 1872 году, он предложил создать специальный день, посвященный озеленению. Он проходил в третью неделю апреля и получил название "День дерева".

Праздник настолько полюбился людям, что с 1882 года его начали отмечать ежегодно на день рождения Мортона – 22 апреля. В 1970 году День Земли стал международным праздником, но только в 1990 году эта дата получила известное название – "Международный день Земли".

Официально День Матери-Земли впервые был отмечен 22 апреля 2010 года. Инициаторами празднования этой даты выступили участники Генеральной Ассамблеи ООН, а решение о ее введении было принято в соответствующей резолюции в 2009 году.

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