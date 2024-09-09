Церковный календарь на осень-2024: на какие даты перенесли главные праздники

С 1 сентября начался второй год календарной реформы, которую провела Православная церковь Украины и поддержала Украинская греко-католическая церковь. Отныне все праздники окончательно закрепились за датами согласно новому лианскому календарю.

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OBOZ.UA рассказывает, какие основные церковные торжества верующие будут отмечать осенью 2024 года. А также в какие дни рекомендуется соблюдать пост и поминать умерших родственников.

Даты основных церковных праздников осенью 2024 года

В соответствии с новоюлианским календарем, по которому живет украинская церковь, даты поменяли такие церковные праздники:

в сентябре

8 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы;

14 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня;

в октябре

1 октября - Покров Пресвятой Богородицы;

в ноябре

8 ноября - Собор архистратига Михаила;

21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы;

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

Отметим, что с праздником Покрова совпадает также День защитников и защитниц Украины. С прошлого года он также отмечается 1 октября.

Посты осенью 2024 года

Согласно православной традиции, постными являются два дня каждую неделю – среда и пятница. Но кроме того на осень приходится несколько дополнительных дат, когда нужно ограничивать себя в пище.

В частности, стоит воздержаться от потребления мясных и молочных продуктов, а также алкоголя в праздник Воздвижения. Он, напомним, теперь отмечается 14 сентября.

Также осенью теперь начинается Филипповка, или Рождественский пост. Поскольку праздник Рождества в Украине отмечается 25 декабря, то предшествующие ему постные дни начинаются с 15 ноября и продолжаются до 24 декабря.

Поминальные субботы осенью 2024 года

На осень приходится пять родительских суббот. В такие дни церковь рекомендует заказать заупокойную молитву об умерших родственниках и по возможности посетить кладбище. Вот на какие даты выпадают поминальные субботы:

28 сентября - Покровская родительская суббота.

- Покровская родительская суббота. 19 октября - Дмитровская родительская суббота.

- Дмитровская родительская суббота. 26 октября - Кузьмина поминальная суббота.

- Кузьмина поминальная суббота. 2 ноября - Михайловская родительская суббота.

- Михайловская родительская суббота. 9 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем заключается связь праздника Покрова и Дня защитников и защитниц.

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