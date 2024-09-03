Когда отмечают День ВСУ и День защитников и защитниц Украины в 2024 году

Вооруженные силы Украины и в широком смысле все защитники нашего государства на сегодняшний день являются наиболее авторитетным и уважаемым институтом. И праздники, посвященные им, становятся все важнее с каждым годом.

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Когда именно в календаре стоят соответствующие даты, разбирался OBOZ.UA. Два отдельных праздника мы будем отмечать позже в этом году.

День защитников и защитниц Украины

Этот праздник был установлен после российской оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году и начала русско-украинской войны. Тогдашний президент Петр Порошенко предложил ввести торжественную дату и выбрал для нее день праздника Покрова – исторически определяющий праздник для украинского казачества. Таким образом, Украина окончательно отказалась от празднования советского Дня армии 23 февраля.

Первоначально праздник назывался День защитников Украины. Однако в 2021 году следующий глава государства Владимир Зеленский сменил его название на День защитников и защитниц Украины, тем самым подсветив вклад женщин в защиту государства от российской агрессии. Известно, что в рядах ВСУ служат десятки тысяч женщин.

А в 2023 году праздник сменил и дату. В том году Православная церковь Украины провела календарную реформу, перейдя на новоюлианский календарь. Все религиозные праздники сместились на 13 дней назад. А значит, праздник Покрова стал отмечаться не 14, а 1 октября. Чтобы гармонизировать обе даты, президентским указом был перенесен и соответствующий государственный праздник. Таким образом, День защитников и защитниц Украины отмечается ежегодно 1 октября. Он является государственным праздником и нерабочим днем (при условии, что в стране не действует военное положение).

День Вооруженных сил Украины

Строго говоря, преемником советского Дня армии является День Вооруженных сил Украины – праздник, когда чествуют всех причастных к ВСУ. Его отмечают с 1993 года 6 декабря. Именно в эту дату, но двумя годами ранее был принят закон "О вооруженных силах Украины".

Первые годы праздник не пользовался большой популярностью. Однако после начала открытой российской вооруженной агрессии в 2014 году приобрел вес и авторитет.

Теперь ежегодно ко Дню ВСУ присуждают Премию имени Богдана Хмельницкого за лучшее освещение военной тематики в произведениях литературы и искусства. Ее ввели в 2009 году. Также проводятся тематические мероприятия и почтение памяти павших воинов.

Поскольку в истории своего существования праздник не менял ни даты, ни названия, День Вооруженных сил Украины празднуют 6 декабря. Праздник входит в перечень государственных, но не является выходным днем.

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