Розы будут цвести все лето: как правильно обрезать весной

Считается, что обрезка роз несколько сложнее, чем эта процедура для других цветов, но если сделать ее правильно, вы получите отличные растения в саду, которые цветут в течение всего сезона.

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Джейн Мур, эксперт по садоводству Stihl, дала советы по поводу того, как обрезать розы весной, чтобы они радовали вас все лето. При этом она отметила правила обрезки выше почки, пишет Express.

Итак, начните с внимательного осмотра вашего растения, чтобы определить, нет ли на нем мертвых, больных или поврежденных стеблей. По словам Джейн, вам нужно следить за коричневыми мертвыми стеблями или стеблями с ранами или пятнами, а также признаками болезни или отмирания. Если вы заметили любую из этих вещей, пора обрезать эту часть для дальнейшего здорового роста.

Следующим шагом является оценка формы растения, вы должны стремиться к "бокалообразной форме". Именно на этом этапе вы должны поискать спящие почки, хотя их может быть трудно заметить и срезать чуть выше почки. Как только вы это сделаете, растение спустя очень короткое время полностью оживет.

Также нужно избавиться от лишних стеблей внутри куста, чтобы все остальные имели хороший доступ к солнечному свету.

Отмечается, что лучшее время обрезать розы – это тогда, когда они еще находятся в состоянии покоя, поэтому идеальным является март.

Важно, чтобы вы не обрезали розы в период их вегетации, поскольку это может задержать цветение. Экспертка также рекомендует удалять любые листья, объясняя, что "именно у них споры болезни могут притаиться в состоянии покоя, готовы бросить вызов вашему растению в следующем году".

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать с розами в марте, чтобы они не болели.

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