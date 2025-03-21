Что сделать с розами в марте, чтобы они не болели: три шага

Теперь, когда пришла весна, погода наконец-то становится солнечнее, но садоводы должны знать, что высокие температуры могут способствовать развитию таких болезней, как черная пятнистость, которая может повредить розы.

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Черная пятнистость – это серьезное грибковое заболевание, получившее название от больших темных пятен, которые могут появиться на листьях роз после заражения растения. Луиза Финдли-Уилсон, садовница и основательница Blooming Lucky, предупредила, что болезнь черной пятнистости начинает распространяться весной, но ее можно легко предотвратить, выполнив несколько простых задач, пишет Express.

Как предотвратить болезнь черной пятнистости на розах

Убирайте листья вокруг своего сада

Лучший способ борьбы с черной пятнистостью – просто поддерживать свой сад в порядке. Обычно она распространяется на влажные, гнилые листья, оставшиеся от зимы.

Вот почему важно не класть опавшие листья в компост весной, поскольку они могут заразить весь ваш сад. Если вы планируете обрезать розы, всегда собирайте остатки листьев и должным образом утилизируйте их, поместив в помойку.

Замульчивайте розы

Одной из важнейших работ для роз в марте есть мульчирование. Оно предотвращает накопление слишком большого количества дождя у основания вашего растения, что предотвращает брызги воды на растение.

Это простой и естественный способ дать розам энергию, чтобы сохранить их здоровье, а также служит барьером для предотвращения их заражения.

Правильно удобряйте

Розы можно удобрять, когда погода стабильно теплая, поскольку это означает, что они могут начать расти и накапливать энергию.

"Это очень логично, что корм станет ключевым оружием в вашей борьбе с черной пятнистостью. В конце концов чем здоровее розы, тем лучше они будут оснащены для борьбы с такими болезнями, как черная пятнистость", - пояснила экспертка.

Лучшее время для подкормки роз – обычно конец марта – начало апреля.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какой вид работ нужно обязательно сделать с розами в марте.

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