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Яблочный пирог "Невидимка": рецепт самого вкусного и быстрого десерта

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
387
Яблочный пирог 'Невидимка': рецепт самого вкусного и быстрого десерта

Яблочные пироги – лучшее угощение к чаю, кофе. Готовить их можно как с тестом, так и без, используя лаваш, крошку, а также слоеное тесто и тесто фило.

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Вкусный яблочный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего, яблочного пирога, который готовится очень просто. 

Рецепт пирога

Ингредиенты:

Для крамбла:

  • Сахар – 80 г
  • Масло сливочное – 50 г
  • Мука – 100 г

Для пирога:

  • Яблоки – 5 шт (лучше брать разных сортов)
  • Изюм или клюква – 50 г (по желанию)
  • Орехи – 50 г (по желанию)
  • Лайм или лимон – 0,5 шт.
  • Молоко – 200 г
  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 150 г
  • Ванильный сахар
  • Мука – 70 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Корица по желанию

Способ приготовления:

1. Для крамбла просто все смешать. Масло должно быть холодным, рубим его ножом и смешиваем руками до однородной крошки.

Крошка для пирога

2. Для начинки: чистим яблоки, режем пополам и нарезаем тоненькими кусочками, чем тоньше, тем лучше. Можно разрезать на 4 части и тоже мелко нашинковать. Добавляем орешки, если есть, сухофрукты, цедра лайма и сок.

Яблоки для начинки

3. Отдельно смешиваем: молоко, 2 яйца, сахар, ваниль, муку и разрыхлитель. Заливаем этой жидкостью яблоки и перемешиваем.

Приготовление заливки

4. Форму выстилаем пергаментом и на дно посыпаем половину крамбла. Сверху выкладываем яблоки в тесте. Поверх яблок высыпаем оставшийся крамбл. 

Сколько выпекать пирог

5. Запекаем 1 час – 1 час 20 минут при 180° С к румяности пирога. Ждем пока остынет (обязательно!) и можно есть!

Готовый пирог

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