Яблочный пирог "Невидимка": рецепт самого вкусного и быстрого десерта
Яблочные пироги – лучшее угощение к чаю, кофе. Готовить их можно как с тестом, так и без, используя лаваш, крошку, а также слоеное тесто и тесто фило.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего, яблочного пирога, который готовится очень просто.
Ингредиенты:
Для крамбла:
- Сахар – 80 г
- Масло сливочное – 50 г
- Мука – 100 г
Для пирога:
- Яблоки – 5 шт (лучше брать разных сортов)
- Изюм или клюква – 50 г (по желанию)
- Орехи – 50 г (по желанию)
- Лайм или лимон – 0,5 шт.
- Молоко – 200 г
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 150 г
- Ванильный сахар
- Мука – 70 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Корица по желанию
Способ приготовления:
1. Для крамбла просто все смешать. Масло должно быть холодным, рубим его ножом и смешиваем руками до однородной крошки.
2. Для начинки: чистим яблоки, режем пополам и нарезаем тоненькими кусочками, чем тоньше, тем лучше. Можно разрезать на 4 части и тоже мелко нашинковать. Добавляем орешки, если есть, сухофрукты, цедра лайма и сок.
3. Отдельно смешиваем: молоко, 2 яйца, сахар, ваниль, муку и разрыхлитель. Заливаем этой жидкостью яблоки и перемешиваем.
4. Форму выстилаем пергаментом и на дно посыпаем половину крамбла. Сверху выкладываем яблоки в тесте. Поверх яблок высыпаем оставшийся крамбл.
5. Запекаем 1 час – 1 час 20 минут при 180° С к румяности пирога. Ждем пока остынет (обязательно!) и можно есть!
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