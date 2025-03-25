Как правильно варить рис, чтобы он не слипался: есть несколько секретов

Рис – довольно популярный продукт, который мы часто используем при приготовлении блюд в повседневной жизни. Но сварить его правильно удается не всегда.

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Чтобы гарнир не превратился в клейкую массу, нужно воспользоваться одним секретом. Блоггерша Иньрун Хуанг, известная как одна из звезд Big Brother 2023, поделилась на своей странице в Instagram интересным лайфхаком.

Добавление этого процесса во время приготовления риса спасет ваше блюдо. Итак, перед тем, как высыпать его в кастрюлю, несколько раз промойте рис и помассируйте его рукой, пока вода не станет прозрачной. Это удалит любой поверхностный крахмал, который поможет избежать липкой текстуры, которая может испортить блюдо.

Еще одним правилом, которое следует придерживаться, является использование равных частей воды и риса, когда дело доходит до приготовления. Поскольку Иньрун добавила две чашки риса в кастрюлю, она затем добавила две чашки воды.

Потом блоггер поставила сковороду на сильный огонь на плиту и дала ей нагреться, пока она не начнет слегка пузыриться. В этот момент перемешайте рис и продолжайте следить, но не накрывайте кастрюлю крышкой.

Когда вы начнете видеть большие пузырьки, исчезающие в рисе, накройте сковороду крышкой и убавьте огонь.

Дайте ему вариться еще пять минут, затем выключите огонь, но держите крышку открытой. Дайте блюду постоять еще 10 минут и настояться, чтобы "магия свершилась".

Таким образом, вы получите идеальный рис.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что нужно сделать с рисом перед приготовлением, чтобы был вкуснее.

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