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Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовый салат – один из самых простых и вкусных домашних блюд. Для яркого вкуса добавьте в салат свежий огурец, лук. Заправлять салат можно как майонезом, так и сметаной, йогуртом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного крабового салата, который просто и быстро готовится.
Ингредиенты:
- Крабы 250 г
- Филе куриное 150 г
- Яйца 4 шт
- Грибы маринованные 150г
- Майонез
- Соль
Способ приготовления:
1. Порежьте произвольно все продукты.
2. Добавьте майонез, перемешайте и можно есть!
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