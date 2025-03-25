Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Крабовый салат – один из самых простых и вкусных домашних блюд. Для яркого вкуса добавьте в салат свежий огурец, лук. Заправлять салат можно как майонезом, так и сметаной, йогуртом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного крабового салата, который просто и быстро готовится.

Ингредиенты:

Крабы 250 г

Филе куриное 150 г

Яйца 4 шт

Грибы маринованные 150г

Майонез

Соль

Способ приготовления:

1. Порежьте произвольно все продукты.

2. Добавьте майонез, перемешайте и можно есть!

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