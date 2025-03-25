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Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
18
Рецепт салата

Крабовый салат – один из самых простых и вкусных домашних блюд. Для яркого вкуса добавьте в салат свежий огурец, лук. Заправлять салат можно как майонезом, так и сметаной, йогуртом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного крабового салата, который просто и быстро готовится.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Крабы 250 г
  • Филе куриное 150 г
  • Яйца 4 шт
  • Грибы маринованные 150г
  • Майонез
  • Соль

Способ приготовления:

1. Порежьте произвольно все продукты.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте майонез, перемешайте и можно есть!

Готовый салат

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