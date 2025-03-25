Для чего на самом деле рельефные полоски на краях полотенца: вы будете удивлены

Каждый день мы пользуемся полотенцами после мытья рук, лица для принятия душа или ванны. Но большинство из нас ни разу за всю жизнь не задумалось над тем, зачем на этих изделиях с обоих концов есть так называемые тканые полоски.

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Самое первое мнение, которое приходит при размышлении над этим вопросом, касается дизайна. Может показаться, что эти элементы выполнены для того, чтобы изделие выглядело более стильно. В сети даже завязалась дискуссия по этому поводу. Но, как оказалось, этому более практическое объяснение, пишет OBOZ.UA .

Тканые полоски на большинстве банных полотенец – это больше, чем просто украшение – они выполняют практическую функцию. Это не только облегчает удержание полотенца на радиаторе или вешалке, но и делает его более поглощающим.

Эта тканая полоска, известная как бордюр, предотвращает износ, улучшает поглощение и придает полотенцам более эстетический вид.

Эти рельефные узоры задерживают больше воды, чем плоская поверхность. Гребень на полосе для полотенца обеспечивает дополнительное пространство для удержания воды, сохраняя сухость и комфорт.

Кроме того, хотя хребты имеют основное предназначение, они также придают визуальную привлекательность; они имеют разные узоры и дизайны, добавляя текстуры и любопытства поверхности полотенца. Это может добавить нотку стиля в вашу ванную комнату.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отбелить полотенца без химии.

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