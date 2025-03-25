WhatsApp планирует обновление, которое упростит общение в чатах

WhatsApp — одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями, но, пожалуй, у нас есть групповые чаты, которые часто становятся несколько хаотичными, когда люди присоединяются и отвечают на одно и то же сообщение.

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Это может измениться, поскольку WABetaInfo, веб-сайт, посвященный отчетам о потенциальных обновлениях WhatsApp, заметил новую функцию в бета-версии WhatsApp для Android, которая решает эту давнюю проблему.

В отчете показана новая функция под названием "ответы на сообщения в цепочках": она якобы дает вам возможность просматривать все ответы на определенное сообщение в отдельной цепочке. Вы можете ответить на сообщения в WhatsApp для Android или iPhone, протянув сообщение влево или нажав и удерживая его и выбрав ответ. Тогда ваш ответ на чат будет отображаться в блоке с оригинальным сообщением выше, на которое кто-либо может нажать, чтобы вернуться и прочитать это оригинальное сообщение.

Ожидается, что эта функция будет выпущена в обновлении для индивидуальных разговоров, групповых чатов, сообществ и каналов.

Итак, пока все отвечают в приложении на одно и то же сообщение, вы сможете вернуться назад и просмотреть все ответы на одном экране вместо того, чтобы бесконечно листать чат. Это удобно, поскольку часто люди отвечают на сообщения в разное время, а между ними могут передаваться другие сообщения, что затрудняет отслеживание цепочки.

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