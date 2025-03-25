Чтобы помидоры выросли крупнее и вкуснее: как сделать дома органическое удобрение

Помидоры нуждаются не только в воде и солнечном свете для хорошего роста. Любителям огородничества рекомендуется подкармливать свои растения помидоров удобрениями каждые пару недель в течение вегетационного периода, что может быть дорогим, если покупать его в магазине.

Видео дня

Но есть более бюджетный вариант – можно сделать органическое удобрение для помидоров на дому. Основательница Little Eco Footprints Триша Д. Уокер поделилась своим простым рецептом удобрения, насыщенного азотом, фосфором, калием и другими жизненно важными минералами, которые нужны помидорам, чтобы иметь "большие и более сочные плоды", пишет Express.

"Превращение сорняков в богатое питательными веществами жидкое удобрение — это отличный способ использовать ресурс, который иначе бы просто утилизировался. Результатом является не только повышение продуктивности, но и усиление устойчивости к болезням и защите от насекомых", – пояснила она.

Идеальными кандидатами для травяного удобрения являются повсеместно распространенные сорта, такие как одуванчик, клевер, крапива, лакон, цыпленок или скошенная трава.

"Мясистые, глубоко укорененные сорняки, такие как одуванчик и ладан, особенно полезны, потому что их корни добывают ценные питательные вещества из глубины земли", – сказала эксперт.

Будьте осторожны, чтобы не добавлять вредные или несъедобные сорняки, такие как ядовитый плющ, ядовитый дуб, огненные сорняки или лантаны, поскольку это может сделать продукцию токсичной.

Вам понадобится пластиковое ведро с крышкой и кирпич или толстый камень. Заполните ведро на две трети собранными сорняками, крепко их сжав.

Далее наполните ведро водой. Трисия посоветовала: "Если используете хлорированную воду, сначала оставьте ведро воды на солнце по крайней мере в день, чтобы хлор мог испариться".

Окуньте сорняки, положив сверху кирпич или большой камень, затем неплотно накройте ведро крышкой. "Убедитесь, что он не герметичен, поскольку процесс брожения выделяет углекислый газ, и я уверена, что никому не нужно ведро с вонючей жидкостью, которая взрывается", – отметила экспертка.

Дайте травяному настою ферментировать в вашем саду в течение одной-двух недель, после чего он будет готов для прикормки помидоров.

Чтобы эффективно использовать удобрение, убедитесь, что вы отделили твердые сорняки от жидкости, чтобы предотвратить распространение семян сорняков в вашем саду. Процедите смесь через ткань в воронку, пока жидкость не станет похожа на травяной чай.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что делать, если трескаются помидоры.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.