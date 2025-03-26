Будет мягкой, как пух: самая удачная домашняя паска без дрожжей

Домашние паски можно готовить из дрожжевого, а также творожного теста. Стоит отметить, что из творожного теста паска получится более удачно и проще готовится.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной паски из творожного теста, с сухофруктами и шоколадом.

Ингредиенты:

Творог – 300 г

Масло сливочное мягкое – 150 г

Яйца – 4 шт.

Мука – 300 г

Сахар – 150 г (здесь можно и больше)

Сухофрукты (брала уже замоченные в роме) – 200 г и добавила еще 50 черного шоколада

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сода – на кончике ножа

Ваниль, щепотка соли и цедра цитрусовых по желанию

Способ приготовления:

1. Мягкое масло взбиваем с сахаром. Стараемся к белому, чтобы было пышно. По одному добавляем яйца. Каждый раз взбиваем, добавляем творог, перемешайте. Далее добавьте муку, разрыхлитель и соду, перемешайте к однородности.

2. В готовое тесто добавьте цукаты, шоколад. Перемешиваем и выкладываем в формы немного больше чем на половину. Пасочки хорошо вырастут.

3. Запекаем при 180 приблизительно 1 час. Проверяем шпажкой и украсьте по желанию!

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