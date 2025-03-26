Вкуснее, чем винегрет и "Шуба": свекольный салат с сельдью за 10 минут для перекуса
Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что свеклу можно не только варить, но и запекать, так будет вкуснее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с сельдью и луком.
Ингредиенты:
- свекла запеченная или отварная – 1 большая
- сельдь – 1 шт. (250-300 г)
- лук – 1 шт. небольшая
- укроп – пучок
- масло
- соль – 2/3 ч.л. (солить по вкусу)
- горчица в зернах – 1 ч.л. (с горкой)
Маринад для лука:
- уксус – 1 ст.л.
- вода горячая (окроп)
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Лук нарезать перьями, переложить в миску, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Отставьте на 5-7 минут.
2. Запеченную или отварную свеклу нарезать соломкой, слабосоленую сельдь тоже нарезать полосками. Переложить в тарелку и добавить мелко нарезанный укроп, горошек консервированный.
3. Для заправки добавить масло, соль, горчицу в зернах и все перемешать.
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