УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Вкуснее, чем винегрет и "Шуба": свекольный салат с сельдью за 10 минут для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
30
Вкуснее, чем винегрет и 'Шуба': свекольный салат с сельдью за 10 минут для перекуса

Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что свеклу можно не только варить, но и запекать, так будет вкуснее. 

Видео дня
Салат из свеклы и лука

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с сельдью и луком. 

Ингредиенты: 

  • свекла запеченная или отварная – 1 большая
  • сельдь – 1 шт. (250-300 г)
  • лук – 1 шт. небольшая
  • укроп – пучок
  • масло
  • соль – 2/3 ч.л. (солить по вкусу)
  • горчица в зернах – 1 ч.л. (с горкой)

Маринад для лука:

  • уксус – 1 ст.л.
  • вода горячая (окроп)
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Лук нарезать перьями, переложить в миску, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Отставьте на 5-7 минут.

Лук для салата

2. Запеченную или отварную свеклу нарезать соломкой, слабосоленую сельдь тоже нарезать полосками. Переложить в тарелку и добавить мелко нарезанный укроп, горошек консервированный.

Приготовление салата

3. Для заправки добавить масло, соль, горчицу в зернах и все перемешать.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: