Вкуснее, чем винегрет и 'Шуба': свекольный салат с сельдью за 10 минут для перекуса

Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что свеклу можно не только варить, но и запекать, так будет вкуснее.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с сельдью и луком.

Ингредиенты:

свекла запеченная или отварная – 1 большая

сельдь – 1 шт. (250-300 г)

лук – 1 шт. небольшая

укроп – пучок

масло

соль – 2/3 ч.л. (солить по вкусу)

горчица в зернах – 1 ч.л. (с горкой)

Маринад для лука:

уксус – 1 ст.л.

вода горячая (окроп)

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Лук нарезать перьями, переложить в миску, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Отставьте на 5-7 минут.

2. Запеченную или отварную свеклу нарезать соломкой, слабосоленую сельдь тоже нарезать полосками. Переложить в тарелку и добавить мелко нарезанный укроп, горошек консервированный.

3. Для заправки добавить масло, соль, горчицу в зернах и все перемешать.

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