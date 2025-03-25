Тушеный картофель с филе: рецепт сытного блюда для всей семьи

Картофель – очень бюджетный продукт, который может быть основой для приготовления многих блюд. Среди которых самые простые – пюре, жаркое, жареный картофель.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной картошки, с овощами и филе.

Ингредиенты:

6-7 картофелин (ориентируйтесь на то количество, которое вам нужно)

1 небольшая морковка, натертая на мелкую терку

1 средняя луковица

2-3 зубчика чеснока

Половина куриного филе

Мускатный орех/черный перец/соль по вкусу

300/400 мл кипятка

2 чайные ложки томатной пасты

Куркума для цвета

Зелень (20 г петрушки и 25 г зеленого лука)

Масло гхи для жарки

Способ приготовления:

1. Начинаем с того, что обжариваем нарезанный лук и натертую на мелкую терку морковь.

2. Далее нарезаем куриное филе и поджариваем до золотистой корочки на масле гхи . Картофель нарезаем пополам, солим, перчим, добавляем мускатный орех, чеснок.

3. Заливаем картофель 300-400 мл кипятка (ориентируйтесь на количество картофеля, ведь нужно, чтобы он не до конца был покрыт соусом), в который добавляем 2 чайные ложки томатной пасты.

4. Тушим под крышкой 15-20 минут до готовности. Подавайте с зеленью!

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