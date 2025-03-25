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Тушеный картофель с филе: рецепт сытного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
432
Тушеный картофель с филе: рецепт сытного блюда для всей семьи

Картофель – очень бюджетный продукт, который может быть основой для приготовления многих блюд. Среди которых самые простые – пюре, жаркое, жареный картофель. 

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Тушеный картофель с филе: рецепт сытного блюда для всей семьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной картошки, с овощами и филе.

Рецепт картофеля

Ингредиенты:

  • 6-7 картофелин (ориентируйтесь на то количество, которое вам нужно)
  • 1 небольшая морковка, натертая на мелкую терку
  • 1 средняя луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Половина куриного филе
  • Мускатный орех/черный перец/соль по вкусу
  • 300/400 мл кипятка
  • 2 чайные ложки томатной пасты
  • Куркума для цвета
  • Зелень (20 г петрушки и 25 г зеленого лука)
  • Масло гхи для жарки

Способ приготовления:

1. Начинаем с того, что обжариваем нарезанный лук и натертую на мелкую терку морковь. 

Картофель для блюда

2. Далее нарезаем куриное филе и поджариваем до золотистой корочки на масле гхи . Картофель нарезаем пополам, солим, перчим, добавляем мускатный орех, чеснок.

Приготовление блюда

3. Заливаем картофель 300-400 мл кипятка (ориентируйтесь на количество картофеля, ведь нужно, чтобы он не до конца был покрыт соусом), в который добавляем 2 чайные ложки томатной пасты.

Сколько готовить картофель

4. Тушим под крышкой 15-20 минут до готовности. Подавайте с зеленью!

Готовый картофель

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