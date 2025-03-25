Тушеный картофель с филе: рецепт сытного блюда для всей семьи
Картофель – очень бюджетный продукт, который может быть основой для приготовления многих блюд. Среди которых самые простые – пюре, жаркое, жареный картофель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной картошки, с овощами и филе.
Ингредиенты:
- 6-7 картофелин (ориентируйтесь на то количество, которое вам нужно)
- 1 небольшая морковка, натертая на мелкую терку
- 1 средняя луковица
- 2-3 зубчика чеснока
- Половина куриного филе
- Мускатный орех/черный перец/соль по вкусу
- 300/400 мл кипятка
- 2 чайные ложки томатной пасты
- Куркума для цвета
- Зелень (20 г петрушки и 25 г зеленого лука)
- Масло гхи для жарки
Способ приготовления:
1. Начинаем с того, что обжариваем нарезанный лук и натертую на мелкую терку морковь.
2. Далее нарезаем куриное филе и поджариваем до золотистой корочки на масле гхи . Картофель нарезаем пополам, солим, перчим, добавляем мускатный орех, чеснок.
3. Заливаем картофель 300-400 мл кипятка (ориентируйтесь на количество картофеля, ведь нужно, чтобы он не до конца был покрыт соусом), в который добавляем 2 чайные ложки томатной пасты.
4. Тушим под крышкой 15-20 минут до готовности. Подавайте с зеленью!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: