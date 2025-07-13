Даже с ограниченным бюджетом: туристам посоветовали, куда поехать в Греции

Чем популярнее туристическое направление, тем выше там будут цены на отдых – это закон. Именно поэтому отпуск в Греции за последние годы так заметно прибавил в цене. Однако даже в этой чрезвычайно популярной стране еще остались места, где можно провести каникулы бюджетно.

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Как пишет издание Express, небольшой приморский городок в северной Коринфии на Пелопоннесе в последнее время начал привлекать экономных путешественников. Сюда любят приезжать на отдых даже сами греки. И этот городок – это живописный Кьятон. Он находится в муниципалитете Сикиона и радует своих гостей великолепными пейзажами и неизменно вкусной греческой кухней.

Кьятон предлагает немало замечательных ресторанов и пляжных баров. Сюда любят заглядывать жители Афин, которые часто приезжают в город на отдых. Кстати, пляжные бары не берут платы за пользование шезлонгами. Достаточно просто купить у них кофе.

Чтобы добраться до Кьятона, нужно сесть на прямой поезд из аэропорта Афин. Дорога займет полтора часа.

Отелей в городке немного. Зато местные жители выгодно сдают жилье в краткосрочную аренду через Airbnb. А все прелести и развлечения Кьятона находятся в пешей доступности от его центра.

Если вы захотите побывать в Коринфе или Лутраки, к вашим услугам развитая система общественного транспорта. А если вы арендуете машину, сможете подробнее изучить богатое историческое наследие этого края – осмотреть достопримечательности, заехать в окрестные города, увидеть пляжи и горы.

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