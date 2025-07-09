Как из сказки: туристам посоветовали самую красивую деревню Испании

Ищете новое место для отдыха в Испании? Это желание вполне понятно, ведь эта страна является одним из самых популярных направлений для туризма в Европе и в популярных местах, таких как город Барселона, остров Ибица или Канары здесь может быть слишком шумно.

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Именно поэтому эксперты советуют отдыхающим обратить внимание на менее известные локации. Так красивая деревня на северном побережье Испании считается одним из самых живописных мест страны, к тому же мало известных среди туристов. Как пишет издание MaiOnline, речь идет о Кудильеро – бывшей рыбацкой деревне в Астурии, расположенной в тени горы.

Эта горная деревня постоянно присутствует в списках самых красивых деревень Испании. Ее разноцветные рыбацкие домики образуют своего рода природный амфитеатр, возвышающийся над морем. Все это выглядит, как будто только что сошло со страниц книжки сказок.

При этом Кудильеро, расположенное в 33 километрах к северо-западу от города Овьедо, спряталось в менее посещаемой северной части Испании. Именно поэтому об этом невероятном месте знает не так много людей.

Разноцветие местных домиков объясняется тем, что когда-то рыбаки, которые жили в них, использовали для отделки жилищ остатки краски, которой красили лодки. Впоследствии такая пестрота стала фишкой Кудильеро и теперь привлекает сюда охотников за красивыми фото из путешествий.

Чтобы рассмотреть живописные дома все вместе, поднимитесь на смотровую площадку Мирадор-де-Симадевилья, откуда открывается фантастический вид на деревню и старый порт. Туристы также могут посетить старейшее здание села – часовню Уммильядеро, освященную еще в XIII веке. Своды часовни были вновь обнаружены во время реставрационных работ в 2000 году.

Кудильеро также предлагает легкий доступ к некоторым из самых впечатляющих пляжей Испании. Отсюда легко можно попасть на сногсшибательные скалы Плайя-дель-Силенсио. Путешественники, которые уже бывали в удивительном селе, убеждают, что закаты, которые вы здесь увидите, вы не забудете никогда. Плайя-дель-Силенсио, или Пляж Молчания – это галечная бухта, окруженная скалами. Один из туристов написал на Tripadvisor, что здесь действительно можно окунуться в блаженную тишину, которую нарушает только шум морских волн.

Пляж Плайя-де-Куэва расположен всего в 15 минутах езды от Кудильеро. Здесь вы найдете 600-метровую полосу мягкого песка и серферов, обожающих местные волны.

Что касается кухни, то Кудильеро, как и всякая приморская деревня, славится своими свежими морепродуктами. Их вылавливают здесь же – у побережья Астурии, и подают туристам в местных кафе и ресторанах.

Добраться до Кудильеро можно через аэропорт Астурии. Он расположен примерно в часе езды от деревни.

Самое теплое и наиболее удачное время для отдыха в живописном селе – это июль и август. А в июне и сентябре вы застанете здесь минимум туристов и избежите дождей и палящего зноя. Однако в зимние месяцы здесь может быть достаточно холодно. Хотя красота местной архитектуры точно никуда не денется.

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