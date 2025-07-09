Неожиданный выбор: путешественник назвал самый недооцененный город Европы

Несмотря на ежегодный рост туристического потока в Европу, внимание путешественников часто сосредоточено на одних и тех же направлениях. Впрочем, на континенте остается немало городов, которые редко попадают в массовые маршруты, хотя имеют развитую инфраструктуру, высокий уровень безопасности и культурную привлекательность.

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Одно из таких мест – столицу Словении Любляну – путешественник и тревел-блогер Scott Visits назвал самым недооцененным городом Европы. Эксперт признается: "Это самое чистое, безопасное и найнереальное место, где я был". И с ним трудно не согласиться.

Почему именно Любляна

Расположенная между Италией, Австрией и Хорватией, Любляна не имеет шумной славы Парижа или Барселоны. Но именно это делает ее особенной. Город часто называют Зеленым сердцем Европы – и не зря. Большая часть центра является пешеходной зоной, где автомобилям въезд запрещен, что делает его идеальным для прогулок и велосипедных маршрутов.

Через центр города протекает река Любляница, вдоль которой расположены кафе, галереи, антикварные лавки и книжные лавки. И все это без туристических толп. Среди архитектурных жемчужин – Тройной мост, соединяющий старый город с современной частью Любляны, создавая уникальное городское пространство.

Не только город, но и природа вокруг

Для тех, кто ищет больше, чем брусчатка и кофе, Любляна предлагает менее чем в часе езды настоящее чудо – Юлийские Альпы. Именно здесь расположен Национальный парк Триглав, один из самых красивых в Европе. Прозрачные озера, горные вершины, альпийские деревни – все рядом, все настоящее.

Несмотря на скромную славу, Любляна попала в списки лучших направлений года по версии Condé Nast Traveller и The Times. Но город все еще не потерял камерной атмосферы. Туристы, которые приезжают сюда, часто говорят, что именно уют, чистота и человечность являются главными впечатлениями.

Посещать Любляну приятно в любое время, но особенно хорошо – в мае, сентябре или даже октябре. Это время, когда погода еще мягкая, а туристов меньше. И самое приятное – цены на билеты тоже доступны.

OBOZ.UA ранее рассказывал, какой город недалеко от Парижа назвали идеальным для пеших прогулок.

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