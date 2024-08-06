День смерти матери Иисуса: когда в августе Успение Пресвятой Богородицы по новому календарю

Один из самых значительных праздников в христианском календаре – Успение Пресвятой Богородицы. Это день, когда Дева Мария, мать Иисуса Христа, завершила свой земной путь.

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Этот праздник символизирует не только конец ее жизни, но и начало небесного покровительства. О том, на какую дату он приходится, рассказывает OBOZ.UA.

После того, как УПЦ перешла на новоюлианский календарь, даты празднования многих христианских праздников изменились. Ранее Успение Пресвятой Богородицы приходилось на 28 августа, но теперь его отмечают 15 августа.

Успение Пресвятой Богородицы – это последний двенадцатый праздник православного церковного года. А символично то, что первым является Рождество Пресвятой Богородицы.

Этот день имеет огромное значение как для православных, так и для католиков. По преданию, в прошлом апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Богородицей, которая во время молитвы мирно заснула и перешла к вечной славе Сына своего. С этого момента она считается могущественной заместительницей и покровительницей на небе.

Следует отметить, что это событие принято называть именно успением, а не смертью. Хотя в Библии об этом событии не упоминается, устная традиция и апокрифические тексты передают передают его значимость.

Традиции

Именно в день Успения Пресвятой Богородицы заканчивается Успенский пост, поэтому верующим разрешено устраивать застолье и смаковать разнообразные блюда.

В народе также принято собирать грибы и орехи, а также готовить овощи к зиме. Также верующие несут в церковь на праздничное богослужение орехи, фрукты, хлеб, зерно и мед, чтобы потом их освятить.

Кроме того, как и на любой церковный праздник, во время Успения Пресвятой Богородицы запрещено ссориться, злословить и желать кому-нибудь зла.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда празднуют Покрову в 2024 году и изменилась ли дата по новому календарю.

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