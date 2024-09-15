День спасателя в Украине: история праздника и поздравления для тех, кто бережет жизнь украинцев

День спасателя в Украине – это важный профессиональный праздник. Он чествует тех, кто каждый день рискует своей жизнью ради спасения других.

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Люди этой профессии – это настоящие герои, всегда готовые прийти на помощь. Чтобы вы могли достойно их поздравить, OBOZ.UA собрал подборку лучших искренних слов.

Каждый раз, когда обычные люди оказываются в опасности, именно спасатели становятся теми, кто дарит им второй шанс на жизнь. Силами этих преданных профессионалов Украина ежегодно преодолевает множество чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных агрессией РФ.

История праздника

День спасателя был установлен указом президента Украины в 2008 году. С тех он официально отмечается 17 сентября каждого года.

Идея создания этого праздника возникла из-за многочисленных случаев героизма, которые демонстрировали спасатели во время различных катастроф и чрезвычайных происшествий. Поэтому по инициативе общественности и Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы (сейчас – Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям) в конце концов был утвержден День спасателя.

Также следует отметить, что праздник не только профессиональный, поскольку его отмечают также граждане, которые внесли свой вклад в дело ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты жизни и здоровья людей.

Поздравления для спасателей

Уважаемые спасатели! Ваши мужество, преданность и готовность прийти на помощь в любой момент – это настоящий пример героизма для нас всех. Вы ежедневно рискуете жизнью, спасая других и мы безгранично благодарны вам за это. Желаем вам крепкого здоровья, выдержки и постоянной удачи во всех ваших благородных делах!

Дорогие спасатели! В этот день примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Пусть в вашей жизни будет больше покоя, а в сердцах – тепла и любви. Спасибо за ваш труд!

Герои-спасатели! Вы не раз доказывали, что готовы сделать все возможное и даже невозможное, чтобы защитить жизнь людей. Пусть ваш профессиональный праздник принесет вам заслуженные слова благодарности и признания. Желаем, чтобы опасность всегда обходила вас стороной, а ваш самоотверженный труд приносил вам гордость и радость!

Если кто-то где-то вдруг попал в беду,

Если жизнь его висит на волоске,

Знаем мы, на помощь им придут,

Долго не придется быть в тоске.

Вас надежнее, ребята, не сыскать!

Дело трудное у вас – людей спасать.

По плечу любые вам задачи.

Просто быть не может же иначе!

Быть спасателем-пожарным

Это гордость, это честь!

Это мужество, отвага,

Сила воли, храбрость здесь!

Эти смелые ребята

Сутки каждые свои,

Словно в бой, идут отважно,

Нас спасая от беды!

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