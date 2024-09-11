Когда отмечают День памяти апостола Иоанна Богослова: дату изменили

Апостол Иоанн Богослов – одна из важнейших фигур христианства. Его наследие и учение повлияли на развитие духовной традиции, которая формировалась столетиями.

Видео дня

День памяти апостола Иоанна Богослова имеет большое значение для верующих, поскольку этот святой символизирует мудрость, духовную глубину и верность Иисусу Христу. О том, на какую дату выпадает праздник, рассказывает OBOZ.UA.

Согласно Евангелиям, Иоанн Богослов был одним из 12 апостолов, которых призвал с собой Христос. Впоследствии он стал одним из любимых учеников Господа.

Также Иоанн был одним из немногих апостолов, доживших до 100 лет и умерший не мученической смертью, а своей.

В День памяти апостола Иоанна Богослова верующие прославляют святого как автора нескольких произведений Нового Завета и вспоминают его жизнь и учение, способствовавшие формированию духовных принципов христианской веры.

Когда празднуют День памяти апостола Иоанна Богослова в 2024 году?

В 2023 году в христианском мире произошло историческое событие – УПЦ перешла на новый новоюлианский календарь, поскольку он более приближен к астрономическим событиям. С тех пор даты неподвижных церковных праздников сдвинулись на 13 дней назад.

Таким образом, ранее День памяти Ивана Богослова отмечали 9 октября, но теперь его нужно праздновать 26 сентября.

Ранее OBOZ.UA публиковал церковный календарь на осень 2024 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.