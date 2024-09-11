Когда отмечают День памяти апостола Иоанна Богослова: дату изменили
Апостол Иоанн Богослов – одна из важнейших фигур христианства. Его наследие и учение повлияли на развитие духовной традиции, которая формировалась столетиями.
День памяти апостола Иоанна Богослова имеет большое значение для верующих, поскольку этот святой символизирует мудрость, духовную глубину и верность Иисусу Христу. О том, на какую дату выпадает праздник, рассказывает OBOZ.UA.
Согласно Евангелиям, Иоанн Богослов был одним из 12 апостолов, которых призвал с собой Христос. Впоследствии он стал одним из любимых учеников Господа.
Также Иоанн был одним из немногих апостолов, доживших до 100 лет и умерший не мученической смертью, а своей.
В День памяти апостола Иоанна Богослова верующие прославляют святого как автора нескольких произведений Нового Завета и вспоминают его жизнь и учение, способствовавшие формированию духовных принципов христианской веры.
Когда празднуют День памяти апостола Иоанна Богослова в 2024 году?
В 2023 году в христианском мире произошло историческое событие – УПЦ перешла на новый новоюлианский календарь, поскольку он более приближен к астрономическим событиям. С тех пор даты неподвижных церковных праздников сдвинулись на 13 дней назад.
Таким образом, ранее День памяти Ивана Богослова отмечали 9 октября, но теперь его нужно праздновать 26 сентября.
Ранее OBOZ.UA публиковал церковный календарь на осень 2024 года.
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