День защитников и защитниц Украины: история праздника и лучшие поздравления
В этом году Украина во второй раз будет отмечать День защитников и защитниц 1 октября. Праздник в прошлом году изменил дату, но и до этого его история была насыщенной и интересной.
OBOZ.UA рассказывает об истории и значении Дня защитников и защитниц. А также публикует несколько теплых поздравлений, которые можно отправить тем, кто сейчас защищает украинскую землю от российского нашествия.
История Дня защитников и защитниц
После распада СССР Украине по наследству достался праздник 23 февраля. Ранее в эту дату отмечали День Советской армии, а затем стали по инерции просто поздравлять мужчин. Особой любви и уважения в обществе у праздника не было, ведь роль армии в первые годы независимости Украины была небольшой.
Все изменилось в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. Праздновать день армии в один день с агрессором выглядело, как кощунство. Поэтому тогдашний президент Украины Петр Порошенко постановил отказаться от каких-либо празднований 23 февраля и основал новое торжество – День защитников Украины. Согласно соответствующему указу, оно ставило целью "увековечение мужества и героизма защитников и защитниц независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед Украинского народа, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе".
Датой праздника избрали 14 октября. Тогда на нее выпадал праздник Покрова Пречистой Богородицы, который очень почитали украинские казаки. Именно поэтому этот день избрал в 1999 году президент Леонид Кучма для Дня украинского казачества. Примечательно, что 14 октября в Украине отмечают также годовщину создания Украинской повстанческой армии.
В 2021 году торжество сменило название. Поскольку роль женщин в армии начала стремительно расти, Верховная Рада Украины постановила теперь называть праздник День защитников и защитниц Украины. Сейчас около 15% состава ВСУ составляют именно женщины, которые вносят весомый вклад в функционирование этого важного института.
После начала полномасштабного вторжения Украина сделала еще один шаг в отдалении от страны-агрессорки. Православная церковь Украины осуществила календарную реформу, перейдя на новоюлианский календарь. С 1 сентября 2023 года все церковные праздники стали отмечать 13 дней раньше – одновременно с христианами западного обряда. Так Покров сместился на 1 октября. Поскольку эта церковная дата неразрывно связана с Днем защитников и защитниц, светский праздник тоже перенесли. После завершения военного положения этот день снова станет государственным выходным.
Поздравления с Днем защитников и защитниц
З Днем захисника вітаю,
Сили й мужності бажаю.
Хай береже тебе життя,
Дарує щастя і буття!
***
Змiнив гарненьку сукню
Плямистий камуфляж,
I не цiкавлять нинi
Нi мода, анi пляж.
Вони в тероборонi,
I на передовiй,
Багато в Украïнi
Cмiливих героïнь!
***
Нехай сім'я пишається тобою,
А небо буде мирним, голубим.
Ти завжди йди своєю дорогою,
Бо ти — герой, незламний, молодий!
Ми духом сильні, волею, мечем.
В боях завжди є мудрість і відвага.
Якщо потрібно, світ перевернем.
І буде воля, слава і повага.
***
Нехай здоров’я в серці квітне,
І доля хай дарує світле,
Щоб кожен день, що прийде зрання,
Ніс тільки радість і кохання!
***
Рідні, незламнії, мужні й хоробрі,
Найсміливіші, відважні та добрі,
Люблячі, милії, ніжні й кохані,
Вмілі, упевнені та незрівняні.
Щира подяка вам, наші герої!
Ворога знищете ви у двобої.
Вами пишаємось й вірим безмежно!
Будемо вільні ми і незалежні!
Захиснику, сьогодні твоє свято,
Тож прийми від нас вітання!
Хай щастить тобі у кожну днину,
І життя дарує радість на кожну хвилину!
***
С Днем защитника Украины! Склоняем головы перед вашим мужеством и самопожертвованием. Пусть каждый шаг в вашей жизни будет полон благословений, а мир и благополучие навсегда поселятся в вашей семье!
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Поздравляем с Днем защитника Украины! Спасибо за ваше мужество, патриотизм и силу духа. Пусть Богородица всегда оберегает вас и ваши семьи. Желаем вам благополучия, крепкого здоровья и благополучия. Вы наша гордость и надежда!
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С Днем защитника Украины! Искренне благодарим за твое мужество, самоотверженность и отвагу. Ты тот, на кого равняются миллионы, тот, кто защищает наш мир и покой. Желаем тебе крепкого здоровья, семейного тепла и твердой веры в лучшее будущее Украины!
С Днем защитника Украины! Спасибо каждому, кто стоит на страже нашего мира и покоя. Желаем крепкого здоровья, стойкости и силы духа. Пусть каждый день приносит только хорошие новости, а Украина живет в свободном и мирном государстве!
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С праздником вас, защитники и защитницы! Пусть ваша жизнь будет исполнена побед не только на поле боя, но и в каждом дне. Ваша преданность Украине – это наша гордость. Желаем вам мирного неба, любви и поддержки от самых родных.
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Поздравляем с Днем защитника! Ваш подвиг и преданность вдохновляют нас каждый день. Желаем неистощимой энергии, надежного тыла и спокойного неба над головой. Пусть ваши сердца всегда чувствуют поддержку и благодарность от всего народа!
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Поздравляем с праздником мужественных и сильных! Желаем здоровья, надежных друзей рядом и крепкой опоры во всех начинаниях. Пусть сила вашего духа поможет Украине стать еще сильнее, а ваши усилия принесут мир и согласие.
Ранее OBOZ.UA публиковал обновленный церковный календарь на октябрь.
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