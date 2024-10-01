День защитников и защитниц Украины: история праздника и лучшие поздравления

В этом году Украина во второй раз будет отмечать День защитников и защитниц 1 октября. Праздник в прошлом году изменил дату, но и до этого его история была насыщенной и интересной.

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OBOZ.UA рассказывает об истории и значении Дня защитников и защитниц. А также публикует несколько теплых поздравлений, которые можно отправить тем, кто сейчас защищает украинскую землю от российского нашествия.

История Дня защитников и защитниц

После распада СССР Украине по наследству достался праздник 23 февраля. Ранее в эту дату отмечали День Советской армии, а затем стали по инерции просто поздравлять мужчин. Особой любви и уважения в обществе у праздника не было, ведь роль армии в первые годы независимости Украины была небольшой.

Все изменилось в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. Праздновать день армии в один день с агрессором выглядело, как кощунство. Поэтому тогдашний президент Украины Петр Порошенко постановил отказаться от каких-либо празднований 23 февраля и основал новое торжество – День защитников Украины. Согласно соответствующему указу, оно ставило целью "увековечение мужества и героизма защитников и защитниц независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед Украинского народа, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе".

Датой праздника избрали 14 октября. Тогда на нее выпадал праздник Покрова Пречистой Богородицы, который очень почитали украинские казаки. Именно поэтому этот день избрал в 1999 году президент Леонид Кучма для Дня украинского казачества. Примечательно, что 14 октября в Украине отмечают также годовщину создания Украинской повстанческой армии.

В 2021 году торжество сменило название. Поскольку роль женщин в армии начала стремительно расти, Верховная Рада Украины постановила теперь называть праздник День защитников и защитниц Украины. Сейчас около 15% состава ВСУ составляют именно женщины, которые вносят весомый вклад в функционирование этого важного института.

После начала полномасштабного вторжения Украина сделала еще один шаг в отдалении от страны-агрессорки. Православная церковь Украины осуществила календарную реформу, перейдя на новоюлианский календарь. С 1 сентября 2023 года все церковные праздники стали отмечать 13 дней раньше – одновременно с христианами западного обряда. Так Покров сместился на 1 октября. Поскольку эта церковная дата неразрывно связана с Днем защитников и защитниц, светский праздник тоже перенесли. После завершения военного положения этот день снова станет государственным выходным.

Поздравления с Днем защитников и защитниц

З Днем захисника вітаю,

Сили й мужності бажаю.

Хай береже тебе життя,

Дарує щастя і буття!

***

Змiнив гарненьку сукню

Плямистий камуфляж,

I не цiкавлять нинi

Нi мода, анi пляж.

Вони в тероборонi,

I на передовiй,

Багато в Украïнi

Cмiливих героïнь!

***

Нехай сім'я пишається тобою,

А небо буде мирним, голубим.

Ти завжди йди своєю дорогою,

Бо ти — герой, незламний, молодий!

Ми духом сильні, волею, мечем.

В боях завжди є мудрість і відвага.

Якщо потрібно, світ перевернем.

І буде воля, слава і повага.

***

Нехай здоров’я в серці квітне,

І доля хай дарує світле,

Щоб кожен день, що прийде зрання,

Ніс тільки радість і кохання!

***

Рідні, незламнії, мужні й хоробрі,

Найсміливіші, відважні та добрі,

Люблячі, милії, ніжні й кохані,

Вмілі, упевнені та незрівняні.

Щира подяка вам, наші герої!

Ворога знищете ви у двобої.

Вами пишаємось й вірим безмежно!

Будемо вільні ми і незалежні!

Захиснику, сьогодні твоє свято,

Тож прийми від нас вітання!

Хай щастить тобі у кожну днину,

І життя дарує радість на кожну хвилину!

***

С Днем защитника Украины! Склоняем головы перед вашим мужеством и самопожертвованием. Пусть каждый шаг в вашей жизни будет полон благословений, а мир и благополучие навсегда поселятся в вашей семье!

***

Поздравляем с Днем защитника Украины! Спасибо за ваше мужество, патриотизм и силу духа. Пусть Богородица всегда оберегает вас и ваши семьи. Желаем вам благополучия, крепкого здоровья и благополучия. Вы наша гордость и надежда!

***

С Днем защитника Украины! Искренне благодарим за твое мужество, самоотверженность и отвагу. Ты тот, на кого равняются миллионы, тот, кто защищает наш мир и покой. Желаем тебе крепкого здоровья, семейного тепла и твердой веры в лучшее будущее Украины!

С Днем защитника Украины! Спасибо каждому, кто стоит на страже нашего мира и покоя. Желаем крепкого здоровья, стойкости и силы духа. Пусть каждый день приносит только хорошие новости, а Украина живет в свободном и мирном государстве!

***

С праздником вас, защитники и защитницы! Пусть ваша жизнь будет исполнена побед не только на поле боя, но и в каждом дне. Ваша преданность Украине – это наша гордость. Желаем вам мирного неба, любви и поддержки от самых родных.

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Поздравляем с Днем защитника! Ваш подвиг и преданность вдохновляют нас каждый день. Желаем неистощимой энергии, надежного тыла и спокойного неба над головой. Пусть ваши сердца всегда чувствуют поддержку и благодарность от всего народа!

***

Поздравляем с праздником мужественных и сильных! Желаем здоровья, надежных друзей рядом и крепкой опоры во всех начинаниях. Пусть сила вашего духа поможет Украине стать еще сильнее, а ваши усилия принесут мир и согласие.

Ранее OBOZ.UA публиковал обновленный церковный календарь на октябрь.

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