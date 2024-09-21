Церковный календарь на октябрь: даты каких праздников изменились

После прошлогоднего перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. Покров, один из важнейших осенних праздников, а значит и День украинских защитников и защитниц, отныне следует отмечать не 14, а 1 октября.

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В христианской традиции каждый день посвящен памяти определенных мучеников или святых. OBOZ.UA публикует календарь церковных праздников на октябрь-2024.

Главные церковные праздники в октябре-2024

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

6 октября – день памяти апостола Фомы.

9 октября – апостола Иакова Алфиева.

16 октября – мученика Лонгина Сотника.

18 октября – апостола и евангелиста Луки.

26 октября – священномученика Димитрия Мироточца.

Полный календарь церковных праздников на октябрь-2024

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

2 октября – чествование памяти священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского.

3 октября – священномученика Дионисия Ареопагита.

4 октября – священномученика Ерофея, епископа Афинского.

5 октября – мученицы Харитины Амиссийской (Понтийской).

6 октября – день апостола Фомы.

7 октября – день мучеников Сергея и Вакха.

8 октября – день преподобной Пелагии Антиохийской.

9 октября – апостола Иакова Алфиева.

10 октября – день мучеников Евлампии и Евлампии.

11 октября – апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского.

12 октября – мучеников Прова, Тараха и Андроника.

13 октября – чествование памяти священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники.

14 октября – день священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; преподобной Параскевы Сербской.

15 октября – преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана.

16 октября – мученика Лонгина Сотника, бывшего при Кресте Господнем.

17 октября – пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского.

18 октября – чествование памяти апостола и евангелиста Луки.

19 октября – день святого пророка Иоила; священномучеников Уара; преподобного Иоанна Рыльского.

20 октября – святого великомученика Артемия.

21 октября – день преподобного Иллариона Великого.

22 октября – святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца; святых семи отроков в Ефесе.

23 октября – апостола Иакова.

24 октября – священномученика Ареты и тех, кто с ним.

25 октября – священномученики и нотари Маркияна и Мартирия.

26 октября – священномученика Димитрия Мироточца.

27 октября – священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды.

28 октября – священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; священномученицы Параскевы в Иконии, названной Пятница.

29 октября – священномученицы Анастасии Римлянки.

30 октября – священномученики Зиновия и Зиновии, сестры его.

31 октября – чествование памяти святых апостолов Стахия, Амплия и тех, что с ними; священномученика Епимаха.

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