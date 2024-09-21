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Церковный календарь на октябрь: даты каких праздников изменились
После прошлогоднего перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. Покров, один из важнейших осенних праздников, а значит и День украинских защитников и защитниц, отныне следует отмечать не 14, а 1 октября.
В христианской традиции каждый день посвящен памяти определенных мучеников или святых. OBOZ.UA публикует календарь церковных праздников на октябрь-2024.
Главные церковные праздники в октябре-2024
- 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
- 6 октября – день памяти апостола Фомы.
- 9 октября – апостола Иакова Алфиева.
- 16 октября – мученика Лонгина Сотника.
- 18 октября – апостола и евангелиста Луки.
- 26 октября – священномученика Димитрия Мироточца.
Полный календарь церковных праздников на октябрь-2024
- 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
- 2 октября – чествование памяти священномученика Киприана, епископа, мученицы Юстины и мученика Феоктиста; блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского.
- 3 октября – священномученика Дионисия Ареопагита.
- 4 октября – священномученика Ерофея, епископа Афинского.
- 5 октября – мученицы Харитины Амиссийской (Понтийской).
- 6 октября – день апостола Фомы.
- 7 октября – день мучеников Сергея и Вакха.
- 8 октября – день преподобной Пелагии Антиохийской.
- 9 октября – апостола Иакова Алфиева.
- 10 октября – день мучеников Евлампии и Евлампии.
- 11 октября – апостола от 70-ти Филиппа, единственного от семи дьяконов; преподобного Феофана исповедника, епископа Никейского.
- 12 октября – мучеников Прова, Тараха и Андроника.
- 13 октября – чествование памяти священномучеников Карпа, Папиллы и Агатоники.
- 14 октября – день священномучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия; преподобной Параскевы Сербской.
- 15 октября – преподобного Евтимия Нового, преподобномученика Лукиана.
- 16 октября – мученика Лонгина Сотника, бывшего при Кресте Господнем.
- 17 октября – пророка Осии; преподобномученика Андрея Критского.
- 18 октября – чествование памяти апостола и евангелиста Луки.
- 19 октября – день святого пророка Иоила; священномучеников Уара; преподобного Иоанна Рыльского.
- 20 октября – святого великомученика Артемия.
- 21 октября – день преподобного Иллариона Великого.
- 22 октября – святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца; святых семи отроков в Ефесе.
- 23 октября – апостола Иакова.
- 24 октября – священномученика Ареты и тех, кто с ним.
- 25 октября – священномученики и нотари Маркияна и Мартирия.
- 26 октября – священномученика Димитрия Мироточца.
- 27 октября – священномученика Нестора; священномучеников Капетолины и рабыни ее Еротииды.
- 28 октября – священномучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Савваита, создателя канонов; священномученицы Параскевы в Иконии, названной Пятница.
- 29 октября – священномученицы Анастасии Римлянки.
- 30 октября – священномученики Зиновия и Зиновии, сестры его.
- 31 октября – чествование памяти святых апостолов Стахия, Амплия и тех, что с ними; священномученика Епимаха.
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