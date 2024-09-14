Запретов много: что нельзя делать на Воздвижение

Воздвижение Креста Господнего – это один из важнейших религиозных праздников. Оно имеет глубокое духовное значение и объединяет верующих в честь самого святого символа христианства.

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Однако с переходом на новый юлианский календарь дата этого праздника изменилась. Об этом и о запретах святого дня рассказывает OBOZ.UA.

Праздник Воздвижения Креста Господня был установлен в честь обнаружения и воздвижения Креста, на котором был распят Иисус Христос.

Сейчас он отмечается 14 сентября, но так было не всегда. До перехода УПЦ на новоюлианский календарь этот большой праздник приходился на 27 число этого же месяца.

Традиции

День Воздвижения Креста Господня должен быть посвящен духовному обогащению и подкреплению веры. В этот праздник верующие соблюдают пост, поднимают кресты в новых церквях и традиционно начинают готовить блюда из капусты. Это связано с осенним сбором урожая этого овоща.

Запреты

Воздвижение Креста Господня как и всякий религиозный праздник имеет ряд запретов. Среди них есть, например, запрет на начало новых дел. Согласно поверью, начатые проекты на Воздвижение терпят неудачу.

Также в этот день не стоит отправляться в путешествия, командировки или одалживать кому-то средства. Это может привести к непредсказуемым проблемам, в частности, с финансами.

Традиционно на большие церковные праздники важно избегать ссор, конфликтов и агрессии. Не стоит спорить, ведь это может привести к длительным недоразумениям и потере душевного равновесия. Лучше хранить снаружи и внутри мир и покой, чтобы не испортить праздничное настроение.

Кроме того, на Воздвижении не рекомендуется прогуливаться по природе, а именно посещать водоемы и лес. Это связано с тем, что в этот период некоторые животные и змеи могут быть активными и опасными.

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