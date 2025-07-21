Деревянная кухонная доска или пластиковая: что лучше

Разделочная доска может содержать бактерии, которые попадают в вашу пищу, независимо от того, сколько раз вы ее моете.

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Существуют различные типы разделочных досок, но самые распространенные – это пластиковые или деревянные. Знаете ли вы, что эти типы досок очень отличаются друг от друга, и одна из них может просто кишеть бактериями? Шеф-повар, известный в TikTok как Chef Joshy, рассказал о различиях между разделочными досками и призвал всех, кто пользуется пластиковыми, немедленно их выбросить.

В частности, он рассказал о преимуществах использования деревянной доски, призывая всех сделать замену.

"Во-первых, деревянные доски очень нежные к вашему ножу. Во-вторых, они обладают естественными антибактериальными свойствами. Многие бактерии не могут выжить на поверхности. В-третьих, за ними очень легко ухаживать", – пояснил он.

Когда поверхность не гладкая или имеет странный запах, просто поскребите ее ножом, и у вас будет совершенно новая доска. Затем, после хорошего мытья, просто поставьте ее вертикально и дайте ей подышать, посоветовал эксперт.

"И последний совет: не покупайте дорогие деревянные доски. Нет абсолютно никакой причины тратить деньги на разделочную доску. Покупайте дешевые и меняйте их каждые три-пять лет. Этого достаточно", – сказал повар.

Он также сказал, что пластиковые доски используются в пищевой промышленности, потому что деревянные могут отколоться и попасть в пищу, что опасно. Однако он никогда не рекомендовал бы использовать пластик для домашних кухонь.

"Конечно, вы можете мыть их в посудомоечной машине, но это ослабит пластик и высвободит много микропластика. Не очень хорошо. Если у вас есть пластиковая доска, не волнуйтесь. Просто используйте ее для легких задач, таких как нарезание фруктов или салата, и приобретите себе хорошую, дешевую деревянную доску", – отметил он.

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