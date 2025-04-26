Дешевле и спокойнее: туристам назвали альтернативы Сен-Тропе

Сен-Тропе ассоциируется с роскошью, теплым морем, средиземноморской гастрономией и атмосферой киношного отпуска. Но в сезон этот городок на Лазурном побережье превращается в переполненное место с заоблачными ценами, где даже простой ужин или пляжный отдых могут серьезно ударить по бюджету. Стоимость пребывания в Сен-Тропе летом может достигать минимум $190 в день, и это без учета шопинга или спонтанных расходов.

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К счастью, Французская Ривьера предлагает ряд живописных, более спокойных и более доступных альтернатив, не уступающих Сен-Тропе ни по атмосфере, ни по красоте. Эксперты TravelOffPath рассказали о четырех замечательных вариантах для тех, кто хочет увидеть Южную Францию без толп и избежать переплат.

Ментон

Ментон расположен на юго-востоке Франции, недалеко от итальянской границы. Это город, который часто называют самым цветным в стране. Фасады в розовых и лимонных тонах, старая колокольня, узкие улочки и небольшие рестораны с итало-французской кухней создают идеальный антураж для спокойного отдыха.

В отличие от перенасыщенного Сен-Тропе, здесь гораздо меньше туристов даже в разгар сезона. Стоит насладиться настоящим лимонным джелато, которое стоит всего $3. Недорогое и питание: в ресторане Le Petit Port можно отведать салат из осьминога или свежие морепродукты менее чем за $25.

Вильфранш-сюр-Мер

Недалеко от роскошного Монако расположен волшебный городок Вильфранш-сюр-Мер. Оно сохранило атмосферу старой Франции с цветочными арками, пастельными фасадами и неспешным ритмом жизни. Здесь вы не найдете чрезмерной роскоши или показного гламура.

Проживание в трехзвездочном отеле La Citadelle стоит около $175 за ночь на двоих, а пляж Plage de la Darse – всего за несколько минут ходьбы. Обед в La Baleine Joyeuse обойдется от $23 до $34, и там готовят, в частности, один лучший тартар из говядины в регионе.

Антиб

Основанный еще в античные времена, город Антиб очаровывает своей исторической частью, окруженной крепостными стенами и портом. Атмосфера здесь утонченная, но спокойная: пастельные ставни, цветочные балконы, маленькие улочки – все это создает неповторимый колорит.

Антиб расположен между Ниццей и Каннами, но не имеет такого ажиотажа, как соседи. Именно поэтому здесь можно найти комфортное жилье гораздо дешевле – например, аренда комнаты у моря обойдется всего в $91 за ночь. И не забудьте отведать лавандовое мороженое в Gelateria Del Porto – это настоящий must-try.

Поркероль

Поркероль – лучшая альтернатива для ищущих тишины, природы и уединения. Он принадлежит к архипелагу Иер и расположен всего в нескольких километрах от материковой Франции. Здесь нет автомобилей, нет толп и нет больших отелей – только тишина, сосновые леса, песчаные пляжи и Средиземное море.

Главная деревня на острове – это провансальский микромир с пекарнями, велосипедной арендой и рынками. Жилье здесь стоит от $286 до $395 за ночь, но Поркероль отлично подходит для однодневной поездки из города Йер, где цены на проживание начинаются от $98.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о других уютных французских городах, где можно насладиться колоритом и гастрономией без толп туристов.

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