Отпуск во Франции: куда поехать, чтобы избежать толп туристов

Франция – одна из самых туристически привлекательных стран Европы, и в некоторых местах туристов здесь может быть даже больше, чем местных. Например, во время парижской Олимпиады 2024 года ожидают более 11 миллионов туристов при населении города чуть больше 2 миллионов.

Видео дня

Но если вы ищете покоя, а не толпы, вам такой отдых может не понравиться. К счастью, Франция – большая страна с богатым наследием и вам будет куда поехать для уединения. Список интересных для посещения мест составило издание Mail Online.

Юзес

Город называют скрытой жемчужиной Окситании. Здесь можно полюбоваться архитектурой старинных улиц и отдохнуть на центральной площади с ресторанами. В 20 минутах езды от города находится знаменитый римский мост Пон-дю-Гар. А на окраине – музей, от которого будут в восторге дети, ведь это Музей конфет Харибо.

Мец

Этот город в Лотарингии имеет богатую историю и потрясающую архитектуру. Он расположено недалеко от границы Франции с Германией и Люксембургом и его порой не замечают на фоне Страсбурга, расположенного неподалеку. Полюбоваться здесь можно собором Святого Стефана, который украшают витражи работе Марка Шагала, музеем современного искусства Центр Помпиду-Мец, прогуляться вдоль реки Мозель.

Андернос-ле-Бен

Всего в часе езды от Бордо на западном побережье Франции находится этот городок, где можно получить отличный отдых. Здесь находится великолепный пляж и самый длинный пирс Франции длиной 232 метра. Если ищете морских пейзажей, Аркашонский залив точно вам понравится.

Л'Иль-д'Е

Маленький остов площадью всего 23 квадратных километра придется по душе любителям природы. В его окрестностях произрастает около 700 видов растений и можно встретить почти 300 видов птиц. А еще практически из любой его точки открываются потрясающие морские пейзажи.

Борм-ле-Мимоза

Этот город называют цветочным раем, ведь его улицы засажены множеством цветущих растений. За это он был отмечен престижной наградой "Villes et Villages Fleuris" ("Города и деревни в цвету"). А еще Борм-ле-Мимоза славится своими яркими домами и атмосферой. Кстати, до Средиземного моря здесь всего километр – немного отойти и можно отдохнуть на одном из пляжей, простирающихся здесь аж на 17 км.

Крозон

Город расположен в провинции Бретань в региональном природном парке Арморик. Его туристический магнит – это живописные скалы, морские пещеры, песчаные пляжи и живописные тропы для прогулок. При этом даже не все местные знают, что обладают такой жемчужиной.

Монтрей

Всего 40 минут езды от Кале, и вы в прекрасном месте для гастротуризма. Население здесь не дотягивает и до 2 тысяч человек, зато здесь есть свой Мишленовский ресторан. Если вы хотите отведать настоящую французскую кухню, то вам сюда. А потом можно отправиться и к морю – до побережья Ла-Манша здесь рукой подать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших пляжных курортах Грузии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.