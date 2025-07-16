Дешево, но красиво: туристам посоветовали столицу для удачного отдыха

Все больше европейских столиц поднимают цены на услуги для туристов в связи с высоким спросом. Но один старинный город все так же остается доступным и чрезвычайно интересным направлением, которое предлагает множество архитектурных достопримечательностей и невероятную кухню.

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Как пишет издание Express, этой столицей является Тбилиси – главный город Грузии. Согласно исследованию британской компании Bounce, предоставляющей услуги хранения багажа, Тбилиси фактически является самым дешевым направлением в Европе. В исследовании анализировались средние цены на гостиницы, питание, напитки и транспорт, а также количество бесплатных достопримечательностей, доступных для посещения в 70 лучших городах Европы.

Суммарный показатель определил Тбилиси, как самое дешевое и при этом невероятно интересное направление. Выходные в отеле на двоих тут обойдутся примерно в 7 500 грн, а кружку пива вам подадут всего за 90-95 грн. Кроме недорогих и вкусных напитков и доступного проживания, Тбилиси предлагает множество бесплатных для посещения достопримечательностей, среди которых собор Святой Троицы и Мост мира.

Архитектура собора великолепна, а его живописные сады идеально подходят для прогулок. Мост Мира – еще один удивительный образец архитектуры. Перекинутый через реку Куру, ночью он подсвечивается тысячами мерцающих светодиодных лампочек.

Нагуляв аппетит во время прогулок по городу, можно остановиться здесь на недорогой обед или ужин. Цены на еду в Тбилиси очень доступны: три блюда на двоих в ресторане среднего класса будут стоить около 1800 грн.

Конечно, европейским туристам советуют попробовать хачапури – одно из самых популярных традиционных грузинских блюд. Хлеб с сырной или мясной начинкой напоминает гостям Тбилиси пиццу. Также им советуют попробовать паровые хинкали с различными начинками. И, конечно, дополнить ужин отличным грузинским вином.

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