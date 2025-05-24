Дешево, но очень красиво: туристам посоветовали менее популярный греческий остров

Среди многочисленных греческих островов, которые ежегодно привлекают миллионы туристов, Калимнос до сих пор остается без внимания большинства путешественников. Однако именно он возглавил рейтинг самых дешевых пакетных туров в Европе по данным исследования организации Which?

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Эксперты проанализировали более 4 500 туристических предложений в 15 странах и пришли к выводу: Калимнос сочетает низкую стоимость с высоким качеством отдыха.

Остров поражает природной красотой, кристально чистой водой и спокойной атмосферой. Это идеальный вариант для тех, кто стремится избежать толп и найти аутентичную Грецию, пишет Express.

Калимнос входит в группу островов Додеканес и расположен рядом с популярным Косом. Несмотря на меньшую узнаваемость, он предлагает немало возможностей для активного и познавательного отдыха.

Здесь 15 живописных пляжей, среди которых Масури, Миртиес и Кантуни, известные своими чистыми водами и потрясающими видами.

Настоящей находкой Калимноса являются его скалолазные маршруты, которые привлекают альпинистов со всего мира. Такие локации, как Grande Grotta и Panorama, известны не только сложностью трасс, но и захватывающими панорамами Эгейского моря. Остров подходит как новичкам, так и опытным скалолазам.

Культурная программа также не разочарует. Туристы могут посетить Археологический музей, Крепость Хора, Музей фольклора и Морской музей. Особое внимание привлекает Sponge Factory - музей, рассказывающий о традиционном для острова промысле - ловле морских губок.

Добраться до Калимноса можно прямым рейсом из Афин или через Кос с последующей поездкой на пароме. Такое расположение обеспечивает удобный доступ.

Те, кто уже открыл для себя Калимнос, называют его "настоящим сокровищем" Средиземноморья. Туристы в восторге от узких улочек, домашних таверн и приветливой атмосферы, позволяющей полностью погрузиться в местную культуру и спокойный ритм жизни.

OBOZ.UA предлагает узнать о стране, где отдых такой же как в Таиланде, но значительно дешевле.

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