Лучше Таиланда: туристам посоветовали более дешевую страну-альтернативу

Когда речь идет о путешествиях в Юго-Восточную Азию, первым на ум приходит Таиланд с его роскошными пляжами и удобной инфраструктурой. Однако некоторые опытные путешественники советуют обратить внимание и на другую страну в этом регионе.

Видео дня

Как пишет издание Express, здесь можно найти не менее живописные пейзажи и столь же интересную культуру, но при этом получить еще более дружелюбное отношение от местных и удивительный опыт, еще и по более низким ценам.

Таиланд часто выбирают любители пеших походов и те, кто любит путешествия, наполненные культурой и природными красотами. Однако не менее интересными в этом смысле являются Филиппины. Эта страна также расположена в Юго-Восточной Азии и состоит из более чем 7000 островов с потрясающими прибрежными пейзажами, интересными маршрутами для походов и множеством других туристических развлечений. А еще здесь предлагают более низкие цены, в частности на еду.

По данным страховой компании Pacific Prime, Филиппины ежегодно принимают менее 10 миллионов туристов, что намного меньше чем 40 миллионов в Таиланде. Таиланд часто считается более дорогим местом, поэтому туристы выбирают Филиппины как интересную и выгодную альтернативу.

Кому-то кажется неуместным сравнивать Таиланд с Филиппинами, поскольку обе страны очень уникальны в культурном отношении. Но туристы нередко выбирают их по одним и тем же причинам – из-за пляжей, морских курортов, лесов, дикой природы и ночной жизни.

Тем временем блогерка Island Hopping the Philippines, рассказала, что много лет прожила в Таиланде, но Филиппины произвели на нее гораздо лучшее впечатление. "Вы можете выбрать какой-нибудь случайный уголок страны и провести остаток своей жизни в раю", – поделилась она. Другие туристы, которые посетили обе страны, утверждают, что филиппинцы даже приветливее тайцев, при этом здесь не увидишь таких же толп туристов. А некоторые даже считают, здесь даже больше пляжей с кристально чистой водой и белым песком.

Некоторые противопоставляет этому лучше развитую туристическую инфраструктуру Таиланда. Кроме того основная часть страны расположена на материке, что упрощает передвижение. На Филиппинах придется чаще летать или плавать между островами и эти передвижения могут влететь в копеечку.

Тем не менее, Филиппины привлекают любителей природы своими пляжами, лесами и горами. Белый пляж – самая высоко оцененная прибрежная зона страны, а обозреватели Tripadvisor присвоили ему титул "островной рай". Также туристам советуют обратить внимание на пляж Эль-Нидо, озеро Каянган, подземную реку Пуэрто-Принсеса, Большую лагуну и природный памятник Шоколадные холмы. Столица Филиппин, Манила, также предлагает широкий спектр развлечений для туристов, включая исторический район Инстрамурос, Сантьяго форт, парк Рисаль и Национальный музей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая страна Африки предлагает самую вкусную еду и которую почему-то игнорируют туристы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.