Туристов почти нет: названа страна с самой вкусной едой в Африке

Что европейским туристам нередко кажется действительно необычным во время отдыха в Африке, так это еда. Поэтому на африканском континенте так немного точек для массового гастротуризма.

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Однако, как пишет издание Express, одна страна начала двигаться в этом направлении. Привлекать больше гостей за счет развития кухни решила Эфиопия.

По сравнению с популярными африканскими направлениями, такими как Марокко, которое приняло 17,4 миллиона туристов в 2024 году, или Кения, которая приняла 2,4 миллиона, эта страна до сих пор остается немного незамеченной. Но отчет Всемирной туристической организации ООН (ЮНВТО) показал, что количество международных туристических прибытий в Эфиопию выросло на 40% за последние пять лет. И похоже, что тенденция сохранится. Поэтому тем, кто хочет аутентичного отдыха, советуют не откладывать поездку в Эфиопию, пока она не подстроилась под типичные стандарты.

В последние годы эфиопское правительство уделяет приоритетное внимание туризму, как важной опоре экономического развития страны. Одной из самых значительных инициатив стал проект Dine for a Nation, направленный на развитие и улучшение основных туристических объектов по всей стране.

Дороги, аэропорты и места размещения были разработаны таким образом, чтобы облегчить туристам путешествие по прибытии. А расширение работы авиакомпании Ethiopian Airlines помогло сделать Аддис-Абебу транзитным узлом для путешественников со всего мира.

Дрю Бинкс, опытный путешественник с 5,36 млн подписчиков на YouTube, уже посетил Эфиопию и заявил, что страна предлагает лучшую еду на африканском континенте. "У них есть такая штука, как инджера, она как заменитель хлеба. Это настолько хорошо, что ничего похожего на нее нет в мире. Лучшая кухня в Африке. Лучший кофе в мире здесь", - поделился путешественник.

Инджера представляет собой лепешку, испеченную из кислой муки изготовленной из местного злака под названием теф. Из тефовой муки делают жидкое кислое тесто без дрожжей. Оно закисает в течение нескольких дней, а затем выпекается на круглом противне. Порой инджерой называют не только саму лепешку, но и овощные и мясные соусы, которые к ней подаются. Густые, нередко острые блюда из мяса или овощей кладутся на инджеру. Все вместе потребляют без использования столовых приборов.

Также славится Эфиопия своими особыми специями. Так местные блюда часто приправляют уникальной смесью специй под названием бербере - в нее входят перец чили, чеснок, имбирь, гвоздика, кориандр, душистый перец, ягоды рута, ажгон и другие составляющие. Бербере придает местной еде особый, ни на что не похожий вкус.

Самые популярные развлечения в стране включают исследование древних высеченных в скалах церквей Лалибелы, поход по живописным горам Симиен и знакомство с яркой культурой и кухней Аддис-Абебы. То есть скучать в Эфиопии туристу точно не придется.

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