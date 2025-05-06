Место с самым красивым закатом: чем особенные Доломитовые Альпы в Италии

Неспешно любоваться закатом - одно из самых приятных занятий во время отпуска. Но, если хотите увидеть действительно красивые закаты и рассветы, отправляйтесь в итальянские Доломитовые Альпы, чтобы увидеть явление энросадира.

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Как пишет BBC, слово "энросадира" переводится с одного из диалектов латинского языка, как "розоветь". И действительно, на рассвете и во время заката, когда солнечные лучи отражаются от скалистых вершин Доломитовых Альп, горы приобретают чрезвычайные оттенки ярко-розового и огненно-красного. И этим переносят наблюдателя во времена, когда эти внесенные во Всемирное наследие ЮНЕСКО древние горы были коралловым рифом на дне моря.

Вскоре эти захватывающие виды откроются для всего мира, когда Доломитовые Альпы совместно примут Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. Но пока вы все еще можете увидеть эту румяную красоту без толп туристов.

По легенде энросандира появляется каждое утро и вечером, как воспоминание о любимом розовом саде короля эльфов. Эти блики - это все, что осталось от него после того, как дочь короля покинула родные края, выйдя замуж. Убитый горем отец наложил заклинание, запрещающее кому-либо снова видеть красоту его волшебного розового сада при свете дня. Но он забыл об утренней и вечерней заре. Считается, что именно в это время красота его сада становится доступна простым смертным.

"Энросадира глубоко укоренена в нашей ладинской традиции и связана с легендами, эмоциями и сильным чувством принадлежности к земле", - говорит Николь Дориго, жительница Ладин, проживающая в регионе Альта-Бадия в Доломитовых Альпах в южной части долины Тироль. "Игра света на горах создает волшебную атмосферу, вызывающую воспоминания, передавая чувство спокойствия и связи с нашей родиной и природной красотой, которая нас окружает", - добавляет она.

Конечно, яркие оттенки скал можно объяснить с помощью науки. Еще в 1700-х годах французский геолог Деодат де Доломье обнаружил, что вершины хребта не являются чистым известняком, как многие считали ранее. Они состоят из доломита - породы, образовавшейся миллионы лет назад в результате столкновения континентов. Тогда были уничтожены коралловый риф и острова между Африкой и Европой. Богатая магнием морская вода медленно превратила известняковые рифы в бледно-серый и рыжевато-коричневый осадок, который отражает и переизлучает больше света, чем обычный известняк, что и объясняет, почему эти горы сияют так ярко и живо.

"В древности все слои доломита были покрыты морем. Все осадки из рыбы и грязи превратились в бетон, когда вода затопила их, образовав множество уникальных скальных форм", - говорит Андреа Милани, гид по скалолазанию и лыжам в турах по Доломитовым Альпам. "Утром и вечером, когда солнце садится, при ясном небе горы становятся розовыми".

Сегодня эти древние морские ложа стали одним из лучших в мире горнолыжных регионов. Так что после дня на склонах, по длинным, глубоким снежным вершинам и долинам, где когда-то сталкивались тектонические плиты, подтяните шезлонг и наблюдайте, как солнечные лучи отражают интенсивный фиолетовый и темно-оранжевый цвет. Для лучшего обзора повернитесь лицом на запад на закате солнца или на восток на восходе солнца. Конечно, дождавшись ясной погоды. Чем ниже солнце находится над горизонтом, тем драматичнее становятся цвета.

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