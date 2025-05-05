Село в Албании прозвали 'Карибами Европы': чем особенно

Пока Европа переживает бум туризма и наиболее популярные города захлебываются от количества посетителей, эксперты по путешествиям ищут необычные и интересные направления для отдыха на континенте. И одна малоизвестная прибрежная деревня недавно получила звание "европейских Карибов".

Видео дня

Как пишет издание Express, речь идет о поселке Ксамил, расположенном на Ривьере южной Албании, который является частью национального парка Бутринт. Это село является одним из самых посещаемых курортов страны, который любят как местные жители, так и туристы. Пляж Ксамил и Ионическое побережье Албании на севере были включены в 20 лучших вариантов пляжного отдыха по версии Guardian в 2013 году.

Белые песчаные пляжи здесь действительно напоминают о Карибских островах и привлекают немало любителей понежиться на солнце. В последнее время это привело к стремительному развитию туристической инфраструктуры здесь, а также к росту цен.

Кроме песка здесь можно увидеть роскошные пальмы и ослепительно-голубое море. Гостиничные номера в селе Ксамил стоят в среднем 4,5 тысяч гривен за ночь, а трехразовое питание в ресторане отеля обойдется в 950 гривен в сутки.

Главные достопримечательности – это острова, окружающие Ксамил. Стоит также посетить карстовый источник Голубой глаз в окрестностях города Саранда, национальный парк Бутринт, сам приморский город Саранда, а также некоторые пляжи, расположенные к югу от Ксамила.

Местная культура несет отпечаток Османской империи. Здесь можно полюбоваться толстостенной крепостью, построенной для султана, а также многими историческими зданиями, охраняемыми ЮНЕСКО.

В Ксамиле средняя летняя температура составляет 26° C с максимумами 30° C и 13 часов солнечного света в день. Осенью столбики термометров опускаются до 21°C, весной до 18°C. Зимой здесь в среднем 12°C тепла.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую страну в Азии туристы назвали лучше Таиланда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.