Лучше чем Таиланд? Туристы назвали азиатскую страну, которая поразила их

Пока страны Европы думают, как им бороться с чрезмерным туризмом, который ухудшает качество жизни местных, Азия переживает настоящий туристический бум. Особой популярностью пользуются Таиланд и Вьетнам, однако и за их пределами можно найти настоящие жемчужины.

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Как пишет издание Express, те, кто уже успели посетить Камбоджу, восхищаются ее живописными видами, потрясающими пляжами и жаркой погодой – в мае здесь бывает до +34 градусов.

Камбоджа – небольшая, но чрезвычайно красивая страна, расположенная между Таиландом, Лаосом и Вьетнамом. В прошлом году страна приняла 6,7 миллиона туристов, что значительно меньше, чем у соседей. Вьетнам посетило 17,58 млн. гостей, а Таиланд – более 35,5 млн. гостей. Несмотря на то, что обе страны наблюдают большее количество туристов, путешественники назвали Камбоджу лучшим выбором, чем эти две локации.

Туристы, уже успевшие исследовать Азию, убеждают, что камбоджийцы проявляют больше приветливости к гостям. К тому же на территории Камбоджи больше действительно нетронутых уголков природы. Среди других преимуществ называют низкую стоимость проживания, а также простоту получения визы или разрешения на работу.

Поскольку в Камбодже в разы меньше туристов, чем в соседних странах, путешественники могут насладиться яркой культурой Камбоджи и теплым солнцем без толпы. На камбоджийском побережье можно обнаружить множество пляжей, где посетители могут понежиться на тропическом солнце.

Здоровье и релаксация – две важные вещи в Юго-Восточной Азии. В частности, Камбоджа может похвастаться интересными традициями массажной терапии. Она доступна в различных спа-салонах, разбросанных по всей стране.

Если вас интересуют исторические достопримечательности, тогда непременно посетите храмовый комплекс Ангкор-Ват. Это самая большая религиозная достопримечательность в мире и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетители комплекса утверждают, что наблюдение за закатом в Ангкор-Вате производит незабываемое впечатление. С правильной точки можно полюбоваться характерным силуэтом отражающегося в воде храма во время, когда небо изменяет цвет.

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