Настоящая скрытая жемчужина: чем очаровывает испанский остров Иерро

Испания является одной из тех стран, где проблема чрезмерного туризма стоит наиболее остро – популярные направления перегружены настолько, что местные жители выходят на протесты против туристов. Однако страна не ограничивается Барселоной и Тенерифе, и здесь до сих пор можно найти уютные места, где все еще рады гостям.

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Как пишет издание Mirror, одним из таких мест является остров Иерро – менее известная часть Канарского архипелага. Расположенный в самой западной точке Испании, этот небольшой вулканический остров является наименее посещаемым на Канарах. Эксперты считают, что он не получает того внимания, которого заслуживает. Впрочем, местная община воспользовалась этим, чтобы сохранить непревзойденное биоразнообразие и придерживаться принципов устойчивого развития.

Несмотря на то, что Иерро появился 1,1 миллиона лет назад, он считается самым молодым из Канарских островов. Он также имеет репутацию "острова с душой" из-за покоя и неторопливости, царящих здесь. Такому настроению способствуют минимальная инфраструктура и удивительный природный ландшафт.

Хотя Иерро все еще уходит от внимания основной массы любителей солнечного отдыха, он имеет репутацию курорта мирового класса среди любителей дайвинга. На острове более 40 точек погружения и дайверы со всего мира приезжают сюда, чтобы исследовать и фотографировать уникальные подводные ландшафты региона.

Причин, по которым Иерро считается одним из лучших мест в мире для подводного плавания, сразу несколько. Во-первых, вода в этом районе известна своей особой чистотой. Видимость здесь составляет до 30 метров.

Эта прозрачность в сочетании с разнообразием морской жизни и красотой подводных вулканических ландшафтов дает невероятный опыт. Во время погружения вы обязательно встретите не одну стаю средиземноморских рыб-попугаев, скатов мант, тунцов, черепах и китовых акул. Даже если вы еще не являетесь обученным дайвером, на острове есть школы дайвинга, которые помогут вам научиться погружаться и предложат арендовать оборудование.

Open Fotosub Internacional Isla de El Hierro – один из важнейших чемпионатов по подводной фотографии в мире – также проводится на острове каждый год. Любителей зафиксировать красоту природы приглашают во время соревнования поближе рассмотреть жизнь под водой и сделать потрясающие кадры.

Хотя на Иерро почти нет пляжей, путешественники могут поплавать в одном из многочисленных природных бассейнов. Один из самых известных – Чарко-Асуль, названный "голубым прудом" за кристально чистую бирюзовую воду. Бассейн вырыт у подножия вулканической скалы, что делает его очень уютным местом для купания и отдыха.

На побережье Валье-де-Эль-Гольфо путешественники также обнаружат природные бассейны Ла-Масета. Эта территория, естественно, защищена от морских течений. Здесь не только приятно принимать солнечные ванны, но есть также оборудованная зона для пикника.

Маленькая деревня Эль-Тамадуста – еще одно обязательное для посещения место на острове. Когда-то это было старое поселение моряков, а сейчас здесь можно насладиться великолепными пейзажами и вкусной местной кухней.

Еда острова отражает его природную среду и характеризуется простыми, свежими блюдами – конечно, с испанским влиянием. В меню путешественники могут рассчитывать на жареные, тушеные и приготовленные на гриле блюда из рыбы, домашый сыр и папас-арругадас.

Для любителей активного отдыха есть множество пешеходных маршрутов через густые леса острова. Один из самых известных – Камино де Хинама. Это 3-километровый маршрут, ведущий к одной из самых высоких точек острова, откуда открываются панорамные виды. Для особо смелых на Иерро также организуются занятия парапланеризмом.

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