Практически нет туристов: чем известны немецкие Восточно-Фризские острова

Острова Европы в последние годы привлекают все больше туристов, поэтому делаются перегружены желающими отдохнуть на клочке суши среди моря. Тем не менее, у побережья Старого Света все еще можно найти уединенные уголки.

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Как пишет издание Express таковой является цепочка островов у побережья северо-западной Германии, которая может похвастаться девственными ландшафтами, белыми песчаными пляжами и уникальной флорой и фауной. И это Восточно-Фризские острова. Жители Германии любят приезжать сюда на отдых.

Острова находятся в Северном море у побережья Восточной Фризии в Нижней Саксонии. Они простираются на 90 км с запада на восток и находятся в 10 км от побережья материка.

Самый большой остров по площади – Боркум. Он расположен в западном конце цепи. Другие шесть населенных островов – Юист, Нордерней, где находится самый большой город на островах, Бальтрум, Лангеог, Шпикерог и Вангероге. Также есть несколько небольших безлюдных островков, к ним относят Лютье-Хьорн к востоку от Бокрума.

Восточно-фризские острова наиболее известны своими прекрасными длинными пляжами и расположением в центре Ваттового моря, признанного Всемирным наследием ЮНЕСКО.

На остров Бокрум можно добраться паромом, катамараном или самолетом. Впрочем, большинство туристов предпочитают выбирать водный путь. Чтобы получить лучший вид, отправляйтесь к новому маяку в центре города, который возвышается на 60,3 метра. Поднявшись по 308 ступенькам, вы получите в награду роскошную панораму окрестностей.

Юйст – один из четырех островов, на которых полностью запрещено автомобильное движение. Это означает, что посетители могут исследовать остров пешком, на велосипеде или даже в конном экипаже.

Тем временем Нордерней славится своей талассотерапией. То есть этот остров идеально подходит для ищущих полного расслабления в морской воде.

Наконец, туристы могут добраться до Вангероге на пароме из Харлезиля. Оказавшись в гавани, вы можете сесть на так называемый островной поезд, чтобы добраться до города. В Вангероге есть две церкви, которые следует посетить. Католическая церковь Святого Виллехада — идеальный выбор для тех, кто ищет тишины и покоя, а в церкви святого Николая часто проходят концерты и другие музыкальные мероприятия.

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