Имеет один из лучших в мире пляжей: греческий остров поразил туристов пейзажами

Когда дело доходит до пляжного отдыха, мало какая страна Европы может предложить такую же красоту, как Греция. Неудивительно, что ежегодно сюда стекаются миллионы туристов, стремящихся отдохнуть у моря. Но где найти действительно несравненные пляжи?

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Как пишет издание Express, в список "Лучшие из лучших пляжей мира" по версии премии TripAdvisor Travellers' Choice Awards попал пляж Миртос на острове Кефалония. Этот остров расположен среди теплых вод Ионического моря и предлагает своим гостям потрясающее место для отдыха между мраморными скалами и голубыми водами залива Миртос.

В рейтинг TripAdvisor Travellers' Choice Awards попадают места только с лучшими отзывами. И пляж на Кефалонии попал в тот 1%, у которого эти отзывы практически идеальны.

На Миртос ведет крутая и извилистая тропинка. Бывалые туристы советуют делать на ней остановки, чтобы полюбоваться потрясающими морскими видами.

Также одной из главных рекомендаций, которую дают уже побывавшие на невероятном пляже, является совет приходить сюда как можно раньше. Это популярное место, поэтому в более поздние часы все свободные места у воды могут быть заняты. Так же как и слоты на парковке. К тому же утром вода в заливе Миртос самая спокойная. Из удобств на пляже есть раздевалки и туалеты, пляжный бар, а также несколько пунктов проката шезлонгов и зонтов.

В прошлом году Кефалонию посетило 755 тысяч туристов и значительная часть из них хотя бы раз посетили пляж Миртос. Кроме того, остров предлагает множество других пляжей, разбросанных вдоль песчаного побережья. К услугам отдыхающих также другие развлечения. Так столица острова, город Аргостоли, построен вокруг холма и может похвастаться множеством магазинов, кафе и баров. Прогуливаясь по его прекрасным улицам, вы можете услышать местный филармонический оркестр, исполняющий традиционные песни Ионического острова, что даст вам настоящее чувство яркой культуры.

Прекрасная природа острова выходит за пределы его пляжей. Пещера Мелиссани является уникальным геологическим образованием, и посетители могут исследовать это чудо природы протяженностью 3,5 км, шириной 40 см и высотой 36 м через подземный тоннель на лодке и в сопровождении гида.

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