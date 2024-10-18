Disney готовит новый сказочный фильм: известны первые детали

Фанаты мультфильмов Disney давно спорят на тему, какая из принцесс круче. Но до сих пор без должного внимания оставался образ возлюбленного героини – Прекрасного принца.

Видео дня

В скором времени это изменится, пишет издание Variety. Романтический герой получит свою первую полнометражную ленту.

Подробностей о проекте в прессе пока совсем немного. Известно, что за режиссуру будет отвечать постановщик фильма "Вонка" и первых двух фильмов "Приключения Паддингтона" Пол Кинг. Писать сценарий ему помогут Саймон Барнаби и Джон Крокер. И на этом пока все. Пока даже неизвестно, будет ли фильм анимационным или игровым.

В классических сказках Прекрасный принц – это герой, спасающий девушку, попавшую в беду. Он проходит испытания, побеждает злую колдунью или мачеху и приносит главной героине счастья. Но в классических мультфильмах Disney он всегда оставался второстепенным персонажем. Хотя первоначально персонаж по имени Прекрасный принц был любовным интересом Золушки (остальные герои как правило имели собственные имена), новый проект не будет конкретно связан с этой принцессой.

О других персонажах картины и участниках каста студия Disney объявит позже. Так же как об ориентировочной дате выхода картины. В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки.

Отметим, что Disney уже пытался реализовать полнометражный фильм о Прекрасном принце. О таких планах сообщалось в 2015 году. Но анонсированная картина так и не вышла на экраны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сейчас известно о следующем фильме Кристофера Нолана, и действительно ли он будет фильмом ужасов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.