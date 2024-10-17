Неужели ужасы? Появились слухи о новом фильме оскароносного Кристофера Нолана

Инсайдерам Голливуда точно известно, что оскароносный режиссер Кристофер Нолан уже начал работу над своим следующим фильмом. Но деталей о нем в печати почти нет.

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Тем временем блог кинокритика Джордана Руими World of Reel смог узнать кое-что о новом проекте Нолана. Сейчас существует три предположения, что именно он создает именно сейчас. Официального подтверждения ни одной из версий нет, но все они очень интересны и интригующие.

Фильм ужасов

Эту информацию распространила ютуберка, которая делает обзоры на кино, Грейс Рендольф. Она допустила, что Нолан может работать над фильмом ужасов. Однако World of Reel из двух источников опроверг эту спекуляцию.

Футуристический боевик

Эта информация всплыла на портале Reddit. Его пользователи узнали, что Нолан и его команда работают с авиационным подразделением полиции Нью-Йорка. И это наталкивает на предположение, что последующая работа режиссера будет футуристическим боевиком. Его действие будет происходить в Нью-Йорке, а главным героем станет пилот вертолета, который возглавляет авиационный отряд в США. Вероятно, сюжет будет закручиваться вокруг создания сверхсовременного, но опасного вертолета, за которым также охотятся террористы.

По словам инсайдеров, Нолан уже раздал членам своей команды определенную версию сценария фильма 1983 года "Голубой гром" с Роем Шайдером в главной роли. Этот боевик Джона Бедхема периодически попадает в списки самых недооцененных фильмов 80-х. Следует отметить, что источник утверждает, что фильм не будет римейком "Голубого грома", но Нолан во многом вдохновлялся этой лентой. Он поклонник этой работы и использовал ее как отправную точку при создании проекта.

Римейк британского сериала

Впервые этот слух был опубликован изданием The Hollywood Reporter. Однако потом журналисты объяснили, что не были уверены в том, правда это или нет. Согласно изданию, Нолан на самом деле планирует переснять "Узника" – известный британский сериал 70-х годов. И многие в сети похвалили выбор Мэтта Дэймона на главную роль в таком проекте.

Что точно известно о новом фильме Нолана

Все это – неофициальная информация, не имеющая никакого официального подтверждения. Между тем, источники блога сообщили, что больше точных данных должно появиться ближе к концу года. Ранее сообщалось, что Нолан начал писать сценарий для своего следующего фильма еще в марте, всего через несколько дней после триумфа "Опенгеймера" на "Оскаре". Съемки должны начаться в начале 2025 года. Проект будет реализовываться при поддержке студии Universal.

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