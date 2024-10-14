Хитовый фильм ужасов 'Игра в прятки' получит продолжение: что известно

Культовый фильм ужасов "Игра в прятки" наконец-то получит сиквел. О начале работы над проектом заявила продюсерская компания Radio Silence вместе с Searchlight Pictures.

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Как пишет издание Variety, к главной роли Грейс ле Домас вернется австралийская актриса Самара Уивинг. Она не является новичком жанра, ведь уже снималась для Netflix в фильме "Няня", "Крике" 2022 года и других подобных проектах.

Оригинал, вышедший в 2019 году, рассказывал о свадьбе героини, которая во время торжества узнала, что у ее новой семьи есть своеобразный ритуал игры для каждого, кто в нее входит. Он должен вытянуть карточку с названием игры и сыграть в нее. Однако ей не говорят, насколько опасна эта игра. В процессе девушка раскрывает замысел и решает, что не желает отдавать жизнь ради чьего-то развлечения.

Оригинальный фильм, в котором снялись Адам Броди, Энди Макдауэлл и Генри Черни, стоил студии всего 6 миллионов долларов. При этом только на внутреннем рынке он собрал 28 миллионов, став самым большим релизом Searchlight в 2019 году. К тому же "Игру в прятки" хвалили критики за социальный подтекст и уникальный сюжет. Такой успех побудил продюсеров задуматься о сиквеле.

Ожидается, что сценарий для второй части снова напишут Гай Басик и Кристофер Мерфи, создавшие скрипт для оригинальной картины. В продюсерскую команду вернутся Трипп Уинсон, Брэдли Дж. Фишер, Уильям Шерак и Джеймс Вандербильт. Кто сядет в кресло режиссера и когда картина выйдет на экраны, пока неизвестно.

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