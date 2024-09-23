Для настоящих гурманов: куда поехать в Европе любителям вкусно поесть

Путешествия на самолете – это довольно удобно, но в последнее время все больше говорят о том, что авиатранспорт причиняет огромное количество выбросов парниковых газов. Поэтому следует отдавать предпочтение гораздо более экологичному железнодорожному транспорту, и европейским железным дорогам есть что предложить туристам.

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Как пишет издание Express, отличным выбором для любителей вкусно поесть, желающих путешествовать экологично, станет город на юго-западе Франции, на весь мир известный своей изысканной кухней и красными винами. Конечно, речь идет о Бордо.

Только ступив на его землю, отправляйтесь на рынок Капуцинов, также известный, как "брюхо Бордо". Это историческая торговая площадка, где можно недорого приобрести свежие фрукты, овощи, сыр, мясо и другие местные деликатесы. Выбор продуктов здесь поражает воображение.

Коронным блюдом в Бордо считается говядина Базас – мясо местной породы коров. Конечно, обязательно нужно попробовать и свежие устрицы из соседнего Леж-Кап-Ферре. Все эти деликатесы подают в многочисленных ресторанах города. Причем можно найти место на любой вкус и кошелек.

И, конечно, поездка в Бордо не будет полной без дегустации его знаменитых вин. Его считают одним из старейших и наиболее уважаемых винодельческих регионов мира. А здешние винные подвалы привлекают десятки тысяч туристов каждый год. До большинства поселков, где живут и работают виноделы, тоже возможно добраться по железной дороге. Именно так можно добраться до регионов Медок или Грав. Здесь вы не только поучаствуете в дегустации, но и сможете заказать экскурсию на виноградник.

Чтобы узнать больше о процессе изготовления вина, отправляйтесь в музей Cité du Vin. Он демонстрирует 2000 лет истории местного виноделия в интерактивной форме.

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