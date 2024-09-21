Райский уголок: городок в Шотландии назвали одним из самых лучших мест на планете

Шотландия – страна туманов, гор и озер. Небольшие городки являются оазисами тишины и единения с природой. Уникальные ландшафты, свежий воздух, подлинная архитектура и отсутствие туристов делают отдаленные шотландские местности настоящими жемчужинами для незабываемого отдыха.

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Тобермори – небольшой город на западе Шотландии, в округе Аргайл-энд-Бьют, расположенный в северо-восточной части острова Мал. Почему стоит посетить Тобермори и в чем его уникальность, рассказало издание Express.

Тобермори славится не только невероятными ландшафтами, но возможностью наблюдать за китами и дельфинами.

Тобермори виден издалека: яркие постройки стоят на берегу тихой бухты, а вокруг – живописная первозданная природа.

Каждый день из города отправляются лодки, которые везут желающих увидеть дельфинов, тюленей и даже китов. Такие поездки могут длиться от одного часа до семи дней.

Несмотря на то, что Тобермори – рай для любителей дикой природы, городок предлагает немало развлечений. Здесь много магазинов, где продается все: от шоколада и меда до мыла и книг. Пообедать можно в местных ресторанах и кафе. На Мейн-стрит есть отели и гостевые дома, а также отличный выбор местных изделий искусства и ремесел.

В городе также есть Музей Малла, ликероводочный завод, большой аквариум и даже поле для гольфа – для самых взыскательных туристов.

Шотландия также славится замками. Недалеко находятся крепость Гленгорм и другие прекрасные исторические места, такие как маяк в Рубха-нан-Галле или камни в Балискате.

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